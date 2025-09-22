Largas filas para comprar entradas sueltas de la Feria taurina del Pilar

La Feria taurina del Pilar ha levantado una gran expectación y, de hecho, este mismo lunes hay largas colas en la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza para adquirir entradas sueltas para la cita.

Seis corridas de toros, una de rejones, dos novilladas picadas y una sin caballos configuran el cartel de la Feria Taurina del Pilar 2025 que se desarrolla en la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza del 5 al 13 de octubre. Morante de la Puebla, que regresa a la feria tres años después, o el peruano Roca Rey son algunos de los principales atractivos de un cartel que se anunció el pasado mes de agosto. La programación también cuenta con los tradicionales festejos populares como la suelta de vaquillas o los recortadores.

Estos son los últimos carteles que confecciona la empresa Zúñiga y Toros SL, que finaliza este 2025 su contrato con la Diputación Provincial de Zaragoza. Los amantes taurinos tienen la vista puesta en el festejo del 10 de octubre. Morante y Manzanares protagonizan una corrida en la que también estará el torero zaragozano Cristiano Torres.

Este es el programa completo de la Feria Taurina del Pilar

Sábado 4 de octubre. Novillos de Toros de Brazuelas para El Mene, Tomás Bastos y Julio Norte.

Novillos de Toros de Brazuelas para El Mene, Tomás Bastos y Julio Norte. Domingo 5 de octubre. Corrida concurso. Toros de Concha y Sierra, Partido de Resina, Villamarta, Murteira Grave, Peñajara de Casta Jijona e Ignacio Pérez-Tabernero para Rafaelillo, Antonio Ferrera y Javier Castaño.

Corrida concurso. Toros de Concha y Sierra, Partido de Resina, Villamarta, Murteira Grave, Peñajara de Casta Jijona e Ignacio Pérez-Tabernero para Rafaelillo, Antonio Ferrera y Javier Castaño. Lunes 6 de octubre. Erales de Bernardino Píriz para David Sejas, Miguel Remiro y Ángel Alarcón.

Erales de Bernardino Píriz para David Sejas, Miguel Remiro y Ángel Alarcón. Martes 7 de octubre. Novillos de Ignacio Pérez-Tabernero para Pedro Andrés, Joselito de Córdoba y Daniel Artazos, que debuta con picadores.

Novillos de Ignacio Pérez-Tabernero para Pedro Andrés, Joselito de Córdoba y Daniel Artazos, que debuta con picadores. Miércoles 8 de octubre. Toros de La Palmosilla para Fernando Adrián, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Toros de La Palmosilla para Fernando Adrián, Borja Jiménez y Tomás Rufo. Jueves 9 de octubre. Toros de Jandilla, Hermanos García Jiménez y Domingo Hernández para Sebastián Castella y Aarón Palacio, mano a mano.

Toros de Jandilla, Hermanos García Jiménez y Domingo Hernández para Sebastián Castella y Aarón Palacio, mano a mano. Viernes 10 de octubre. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Cristiano Torres, que toma la alternativa.

Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Cristiano Torres, que toma la alternativa. Sábado 11 de octubre. Toros de Juan Pedro Domecq para Alejandro Talavante, Roca Rey y Tristán Barroso.

Toros de Juan Pedro Domecq para Alejandro Talavante, Roca Rey y Tristán Barroso. Domingo 12 de octubre. Toros de Pincha para Alberto Álvarez, Román y José Fernando Molina.

Toros de Pincha para Alberto Álvarez, Román y José Fernando Molina. Lunes 13 de octubre. Toros de Sánchez y Sánchez para Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens.

Todas las corridas están programadas para las 17.30 horas.