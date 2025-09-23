Comienza el montaje del gran escenario de conciertos para los Pilares en la plaza del Pilar de Zaragoza

Las fiestas del Pilar empiezan los preparativos en la plaza del Pilar de Zaragoza. Ha comenzado el montaje del gran escenario principal donde se harán los conciertos gratuitos más multitudinarios. Decenas de operarios ya levantan esta estructura metálica en su ubicación habitual, delante de la fuente de Goya, cuando faltan todavía once días para la celebración del pregón. En pocas horas han conseguido montar parte del lateral y avanzan a toda velocidad para tenerlo todo a punto con antelación.

Todos los grandes escenarios de las fiestas del Pilar han iniciado su cuenta atrás y avanzan en el montaje en otros puntos de la ciudad, sobre todo el Espacio Zity en el recinto ferial de Valdespartera. El gran escenario de conciertos de la plaza del Pilar supone el arranque de los trabajos en el epicentro de los Pilares, y debe estar todo a punto para su estreno previsto para el 3 de octubre, viernes, cuando se hará el concierto del dj Padre Guilherme, una actuación de música sacra y techno protagonizado por este artista provida impuesto por Vox al Gobierno de Natalia Chueca en la programación.

Miguel Ángel Gracia

El día del pregón, el sábado 4 de octubre, será Pablo López el que inicie la programación musical dentro de los días puramente de festivos de Pilares, a partir de las 21.30 horas. Un cartel en el que también estarán Álvaro Mayo y Leire Martínez el 5 de octubre (a las 20.30 horas), Mercedes Peón, de Pilarfolk (21.00), el 6; la Orquesta Reino de Aragón y el Coro Amici Musicae, para celebrar el 30 Aniversario del Auditorio de Zaragoza (21.00 horas), el día 7; Dj Nano, ofrecido por Espacio Zity, el día 8 a las 21.30 horas; Marlon el jueves 9 de octubre, a las 21.30 horas; el concierto de Los40 Pilar Pop con Nil Moliner, Ruslana, Naiara, Paul Thin, Samurai, Walls y Depol, el viernes 10 a las 21.30 horas.

El sábado 11 de octubre le tocará el turno al concierto de Los40 Independance, con Rebeca Brown, Abel Ramos, Julio Navas, Abel The Kid ft Noemy, Dany BPM y Arturo Grao y José M. Duro, el sábado 11 a las 21.30 horas. Y al día siguiente, el 12, llegará la actuación de los ganadores del XXXIX Certamen oficial benjamín, infantil y juvenil de jota aragonesa y del CXXXIX Certamen oficial de jota aragonesa, a las 18.30 horas del domingo 12, así como la actuación de Maridaje a las 20.30 horas, dentro de la muestra de folclore regional organizada por la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Cerrará la programación de este escenario de la plaza del Pilar la actuación de Tako el día 13 a las 22.00 horas con el tradicional 'Somos' de José Antonio Labordeta que pondrá el broche final a los Pilares.