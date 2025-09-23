Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Fiestas del Pilar

Espacio Zity: innovación y vanguardia para el ocio a la cabeza de Europa

Cinco carpas con un aforo de hasta 30.000 personas, 700 empleados y un programa de conciertos de nivel excepcional hacen de Espacio Zity un referente de ocio en las Fiestas del Pilar

Desde el día 3 y hasta el 12 de octubre más de 60 artistas pasarán por los escenarios de Espacio Zity

Desde el día 3 y hasta el 12 de octubre más de 60 artistas pasarán por los escenarios de Espacio Zity

Miriam Encinas

Zaragoza

Espacio Zity no solo es el mayor recinto de fiestas patronales de España, sino también un referente en toda Europa. Con cinco carpas dispuestas para albergar un aforo de 30.000 personas, Espacio Zity tiene la infraestructura más moderna y vanguardista que permite al público vivir experiencias musicales al nivel de otros festivales de reconocimiento mundial.

Espacio Zity: cinco carpas y una oferta variada

La carpa Zity es la más grande de todas y, por supuesto, a su escenario se suben los mejores artistas del panorama actual. Con barras laterales donde realizar las consumiciones y una reubicación del escenario para minimizar la contaminación acústica de la zona, Zity es el centro neurálgico de la fiesta. Colindantes a la principal, se encuentran la carpa Zaragoza y el Invernadero, que también ofrecen alternativas musicales de alta calidad para el público más difícil de sorprender.

La carpa de restauración estará disponible en todo momento mientras transcurren los conciertos

La carpa de restauración estará disponible en todo momento mientras transcurren los conciertos

Y, por si no fuera poco, Espacio Zity tiene dos carpas adicionales: Experience, donde se organizan otro tipo de eventos más alejados del ámbito musical, y Gastro Garden, el rincón idóneo para pausar la jornada lúdica, saciar un poco el apetito o incluso charlar con una bebida de forma más distendida.

700 trabajadores hacen que el Espacio Zity funcione a diario

El perfecto funcionamiento de un recinto tan completo y complejo como Espacio Zity se debe en gran medida a su personal. Puesta a punto de escenarios, control de sonido e iluminación, restauración, atención al público, seguridad, sin contar con el personal dedicado a las actuaciones, los perfiles de los trabajadores de Espacio Zity son diversos. Solo en el montaje de las carpas se crean hasta 80 puestos directos de trabajo para el montaje, mientras que la cifra de trabajadores durante los días festivos asciende a las 700 personas.

Hasta 80 personas trabajan en el montaje de espacio Zity y de su funcionamiento diario se encargan 700 trabajadores.

Hasta 80 personas trabajan en el montaje de espacio Zity y de su funcionamiento diario se encargan 700 trabajadores.

De hecho, el recinto de Espacio Zity hace días que comenzó su montaje y, una vez haya pasado los respectivos controles de funcionamiento, estará listo para abrir sus puertas a una semana intensa repleta de experiencias emocionantes.

Espacio Zity: una oferta musical de primer nivel

La apertura llegará el próximo viernes 3 de octubre con Rels B que dará el pistoletazo de salida a un programa que incluye 10 días de conciertos únicos, más de 60 artistas, y una cuidada selección de eventos diurnos.

Entre los artistas invitados se destaca Rels B, que ya ha colgado el cartel de entradas agotadas, Melendi, las cuales se agotaron hace meses o Dani Fernández o Lori Meyers, que están a punto de hacerlo. Además de ellos, habrá decenas de artistas de géneros tan variados como el rock, el pop, la música electrónica o del género urbano.

Espacio Zity llega a la plaza del Pilar

Paralelamente a los conciertos principales en las instalaciones, Espacio Zity organiza el concierto de DJ Nano del día 8 de octubre en la Plaza del Pilar, como parte de su show “DJ NANO en concierto; 30 años en la música”.

Como actividad diurna para los más pequeños, de nuevo el grupo Pica-Pica ofrecerá su espectáculo infantil ¡Hola Caracola! el domingo 5 de octubre.

