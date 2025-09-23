Las claves del León Garganchón: el origen de su nombre, cuánto ha costado...

Una de las grandes novedades de estas Fiestas del Pilar es el estreno de nuevo tobogán gigante para los más pequeños, el León Garganchón. El mismo convivirá con el tradicional Tragachicos que siempre registra grandes filas para poder deslizarse por él desde la boca hasta salir por su culo. La filosofía de su 'hermano', el León Garganchón, es la misma, ya que los niños serán 'devorados' por el felino salvaje para acabar expulsado por la parte trasera del gigantesco animal.

El nuevo tobogán está inspirado en el león rampante símbolod e la ciudad de Zaragoza y para el nombre se la ha querido añadir unapalabra eminentemente aragonesa como es 'garganchón', que hace referencia a la garganta ("parte interior del cuello que va desde el velo del paladar hasta el principio del esófago y de la tráquea", según la definición de la RAE) y que consigue además generar un nombre en cierto modo divertido.

Las salidas en las fiestas

El presupuesto de este nuevo atractivo para los niños durante las Fiestas del Pilar ha sido de 35.000 euros IVA incluido y la intención es que el tobogán perdure en el tiempo como ha sucedido con el Tragachicos que, tras su reestreno en 2012, ocupa un lugar preminente en cualquier celebración infantil.

El León Garganchón el día de su presentación. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

"Pensamos en darle una novedad a los niños y qué mejor que construir un nuevo Tragachicos basado en el león rampante de nuestro escudo", explicó la alcaldesa Natalia Chueca en el acto de presentación del tobogán, que se reveló tras una lona roja que lo cubría en el exterior del Auditorio de Zaragoza. “Con el nuevo León Garganchón se multiplican las opciones de los niños zaragozanos de disfrutar de los elementos tradicionales más queridos, como son la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y el Tragachicos", aseguró.

Los dos toboganes saldrán en nueve ocasiones durante las Fiestas del Pilar. El Tragachicos pasará por la plaza del Pilar (zona Delegación del Gobierno), Universidad, Rosales del Canal, Parque Grande, Almozara, Actur, Miralbueno, Puerto Venecia, Picarral. El León Garganchón, por su parte, girará por la plaza del Pilar (zona Delegación), Oliver, Las Fuentes, San José, Valdefierro, Centro, La Jota, plaza Salamero y Glorieta Esperanto).

Un pregón en su honor

Precisamente esta creación para el público infantil es el emblema sobre el que va a girar el desfile del pregón de este año, que tiene como lema Zaragoza es el León, con el estreno de este nuevo tobogán infantil que aspira a alcanzar la misma popularidad que su hermano mayor como símbolo de alegría y el espíritu festivo zaragozano.

De esta manera, el desfile y pregón inaugural de las fiestas supondrá el recibimiento de la ciudadanía a esta nueva figura. El desfile va a mantener su recorrido habitual, con la salvedad de que, en el tramo de César Augusto que está en obras sólo podrá situarse público en el lado de los números pares.

El hilo conductor del desfile en esta edición se centra en los símbolos de la ciudad y en estas fechas. Por ello, los cuatro bloques se centrarán en el pregonero mayor, los elementos más evocadores de la Ciudad, como el Ebro, la basílica, las medidas de las Virgen, para una segunda parte con la diversión popular de los peñistas, las vacas, charanga y otros elementos clásicos, para concluir con la presentación del León Garganchón, acompañado de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballitos de Zaragoza.