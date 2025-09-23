Otro lleno más en el Espacio Zity para el Pilar

Las Fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina y eso empieza a notarse, porque el Zity suma un nuevo ‘sold out’. Esta vez se trata del concierto del martes 7 de octubre, que junta en el escenario principal a Dani Fernández, Lori Meyers, Siloé y Vera Fauna, cuatro nombres que representan lo mejor del indie y el pop nacional.

El público zaragozano no ha tardado en reconocerlo arrasando con todas las entradas. Será una cita que, por la calidad y diversidad, podría ser perfectamente el cartel completo de un festival y que ahora confirma su tirón con un lleno total.

Los artistas de la noche

Dani Fernández llega al Zity en plena forma, consolidado como uno de los artistas más seguidos de la escena pop española gracias a 'La Jauría' y a himnos recientes como 'Me has invitado a bailar' o 'Todo cambia'. Desde Granada, Lori Meyers aportará la experiencia de más de dos décadas de trayectoria y un repertorio que ya es historia del indie, con clásicos como Emborracharme o Mi Realidad.

A ellos se suma la energía de Siloé, una de las bandas más sorprendentes del directo nacional, capaces de fusionar pop, folk y electrónica en canciones que arrasan en festivales, y el magnetismo de Vera Fauna, con su propuesta psicodélica y andaluza que se ha ganado un lugar destacado dentro del nuevo indie español.

Con este nuevo 'sold out', el Zity 2025 suma ya cuatro llenos absolutos (Melendi, Rels B, Juan Magán y ahora Dani Fernández + Lori Meyers + Siloé + Vera Fauna).