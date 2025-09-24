De cantante a actriz, juez y asesora: la metamorfosis de la carrera de una artista que conmoverá a Zaragoza con un show gratuito

Los zaragozanos cuentan los días para el estallido de las Fiestas del Pilar en un multitudinario pregón desde el balcón del ayuntamiento a cargo de Javier Macipe, Paula Ortiz y Pilar Palomero. Uno de los eventos más esperados por los zaragozanos son sin ninguna duda los conciertos gratuitos de la Plaza del Pilar, que se llenan por completo con bastante antelación a la hora de inicio del show.

Por el escenario situado en el corazón de las Fiestas del Pilar pasarán el Padre Guillerme, Pablo López, Naiara, Álvaro Mayo, Marlon, Leire Martínez, junto a Tako, que interpretará el clásico Somos a pocos minutos del final de los pilares con los fuegos artificiales.

Peñistas y zaragozanos tienen marcado en rojo varios días dentro de la semana grande de la capital aragonesa. El día previo a las Fiestas del Pilar, viernes 3 de octubre, ya habrá música en el escenario de la plaza gracias al Padre Guilherme. El día del Pregón, Pablo López, quien se ha casado por segunda vez en la última semana, actuará en la Plaza del Pilar.

El Padre Guilherme en el Medusa Festival. / EL PERIÓDICO

El primer fin de semana de los Pilares lo cerrará el domingo 5 de octubre un concierto muy especial con el regreso de Leire Martínez a Zaragoza. La donostiarra dio en la capital aragonesa hace un año su último concierto como vocalista de La Oreja de Van Gogh y no pudo aguantar las lágrimas.

"Era un cúmulo de sensaciones, pero al final todas están englobadas en lo mismo, era la última vez. Lo más doloroso en ese momento estaba siendo no poder despedirme", afirmaba la cantante sobre lo sucedido aquel 7 de octubre de 2024 en el escenario de Espacio Zity.

Leire Martínez ofrecerá un concierto gratuito en la plaza del Pilar el domingo 5 de octubre. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Serie, jurado y asesora

Leire Martínez volverá a Zaragoza tras retomar su carrera en solitario y mostrará a los pilaristas su repertorio de canciones. La artista vasca también vive un gran momento profesional en su faceta más televisiva después de que se haya estrenado la serie 'Desaparecido' en Netflix. Una serie de misterio con Gorka Otxoa acerca de la desaparición de Jon en un pueblo del País Vasco tras una noche de juerga.

Leire Martínez en Desaparecido / NETFLIX

El segundo proyecto televisivo de Leire Martínez es Operación Triunfo 2025, que se ha estrenado este mes de septiembre en Amazon Primer Video. La antigua cantante de La Oreja de Van Gogh formará parte del jurado junto a Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regadero. En el inicio de su carrera, Leire Martínez se presentó a OT y fue rechazada por la propia Noemí Galera.

Sin embargo, este no es el último proyecto en la pequeña pantalla en el que se ha embarcado Leire Martínez en las últimas semanas. Tal como ha confirmado Atresmedia, la cantante guipuzcoana se ha convertido en asesora de una nueva edición de La Voz Kids presentada por Eva González.

Leire Martínez irá de la mano de Edurne mientras que Luis Fonsi contará con el apoyo de Melody, última representante de España en Eurovisión; Ana Mena estará ayudada por Becky G y Antonio Orozco por Antoñito Molina.