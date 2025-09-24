¿Habrá puente en los colegios de Zaragoza durante las fiestas del Pilar?

Con la llegada de septiembre, el nuevo curso escolar ha dado comienzo en Aragón para todo el alumnado, desde Infantil hasta la universidad. Para muchos, estas primeras semanas de clase han servido para volver a la rutina de los madrugones, las mochilas cargadas y los reencuentros con amigos y profesores tras los meses de vacaciones.

Aunque ya está aquí el otoño, todavía quedan días de buen tiempo para realizar escapadas rurales, pequeñas excursiones en familia o viajes fuera de la comunidad, aprovechando los vuelos desde el Aeropuerto de Zaragoza o las buenas conexiones por tren de alta velocidad de la capital aragonesa.

El próximo puente en Zaragoza y Aragón

Tras haber disfrutado del 15 de agosto con todas sus fiestas mayores en buena parte del territorio, muchos en Zaragoza y Aragón ya tienen en mente el próximo puente festivo. Este llegará el 12 de octubre, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza y de todos los aragoneses.

Este año este festivo cae en domingo, lo que implica que el día de descanso laboral se traslada al lunes, convirtiéndose en un puente de tres días perfecto para disfrutar del clima suave de octubre, sin los sofocos del verano ni el frío propio del invierno.

Además, en los colegios e institutos de Zaragoza, el calendario escolar 2025-2026 tiene reservada una grata sorpresa: los estudiantes de la capital tendrán libre el viernes 10 de octubre, que será no lectivo en toda la provincia y para todos los niveles educativos.

En total, serán cuatro días para vivir las Fiestas del Pilar, acudir a los numerosos actos programadas e incluso aprovechar para hacer una escapada a la playa o al pueblo. Una oportunidad para aquellas familias que guarden vacaciones y puedan alargar los días de asueto.

Los siguientes festivos

Tras las Fiestas del Pilar, habrá nuevas oportunidades para desconectar antes de que finalice el año. Estos son los cuatro festivos nacionales y autonómicos que quedan por delante: