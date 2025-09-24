Los centros cívicos se vuelcan con las Fiestas del Pilar y ofrecen 45 espectáculos en los barrios

Los centros cívicos de la ciudad se han volcado con las Fiestas del Pilar y, como todos los años, ofrecen una amplia programación para estos días, acercando espectáculos de calidad a los barrios y distritos de la ciudad. Teatro, humor, clown, música, títeres y circo llenarán los escenarios de estos equipamientos con una programación pensada para todos los públicos y a unos precios populares.

En total, se han programado 45 espectáculos en los centros cívicos Salvador Allende (Las Fuentes), Río Ebro (Actur), La Almozara, Delicias, La Jota, Tío Jorge, Valdefierro y Teodoro Sánchez Punter (San José), además de en el pabellón sociocultural de Miralbueno y en el barrio rural de Alfocea. A ello se suma la programación descentralizada de ‘El Pilar en los barrios’, con actividades que llegan también a La Cartuja Baja, Garrapinillos, Venta del Olivar, Casetas, Montañana, Movera, San Juan de Mozarrifar, Peñaflor, Juslibol, San Gregorio, Monzalbarba, Villarrapa, además de Parque Goya, Valdespartera, Arcosur, Rosales del Canal, Torrero-La Paz, Universidad y Santa Isabel.

El consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha presentado este miércoles esta programación, una “apuesta” de los centros cívicos “por la cultura, el talento aragonés y la diversidad escénica, que combina el entretenimiento, la reflexión y cercanía a cada barrio”, ha apuntado. Además, ha añadido, “refuerza el papel de los centros como espacio de encuentro vecinal, donde las familias pueden disfrutar de espectáculos accesibles y de gran prestigio artístico”.

Apuesta por el humor

Los humoristas Juako Malavirgen y Diego Peña volverán este año a las tablas del centro cívico Río Ebro con ‘The Cortos’, un espectáculo lleno de monólogos y canciones, pero sobre todo de improvisación y risas para todos los públicos. Habrá una actuación todos los días, entre el 3 y el 13 de octubre, a las 18.00 horas, salvo el 12 de octubre.

El humor estará también en la oferta del centro cívico Salvador Allende los días 9 y 10 de octubre. En esta ocasión, con la humorista y periodista María de Rada, quien representará ‘La noche de Maribel Vermut’, un cabaret cómico y surrealista que reivindica que el amor y el humor pueden salvar el mundo.

Las risas inundarán también el centro cívico La Almozara con la representación de la comedida ‘Mal… pero bien’, de la productora Nasú Teatro, los días 6, 7 y 8 de octubre, para dar paso a las canciones de Los Gandules y su show Gandulfighter acerca de un videojuego recreativo ochentero, el 9, 10, 11 y 13 de octubre.

Compañías de prestigio nacional e internacional

Con un teatro de 250 butacas, el centro cívico Teodoro Sánchez Punter se convertirá en un referente cultural y familiar durante la semana grande de la ciudad. Entre el 5 y el 11 de octubre, el escenario del barrio de San José acogerá una selección de compañías de gran prestigio nacional e internacional, ofreciendo una experiencia que combina teatro, clown, humor y música.

Entre las compañías que se subirán a este escenario, se encuentra Los títeres de la Tía Elena, liderada por la creadora Helena Millán, pionera del teatro de marionetas en España, que abrirá el telón con ‘Migrantes’ (5 de octubre), un espectáculo lleno de sensibilidad y reflexión dirigido al público familiar. El programa continúa con Pepa Plana, referente del clown europeo y reconocida con el Premio Nacional de Circo 2022, que presentará ‘A cada paso’ (8 de octubre), un viaje poético y cómico que ha conquistado escenarios de todo el mundo.

La escena aragonesa también estará representada con Nasú Teatro, que llevará al centro cívico su divertida y vibrante versión de ‘Noche de Reyes’ de Shakespeare, en coproducción con Gato Negro Teatro. Por su parte, El Gato Negro Teatro, compañía aragonesa con gran reconocimiento dentro y fuera de España, presentará ‘Prometeo’, una obra que une humor, mitología y reflexión en colaboración con Stivalazzio Teatro de Italia.

La clausura llegará de la mano de ‘Sobras Completas’, el innovador proyecto de José Luis Esteban y Naiel Ibarrola, que ofrecerán ‘La Odisea’, un espectáculo irreverente y lleno de ritmo que reinventa los clásicos para acercarlos a todo tipo de público.

En Delicias

El telón del centro cívico de Delicias abrirá el 3 de octubre con el concierto ‘Nito Pinilla’ y continuará con ‘A cara o cruz’, un homenaje a Radio Futura y Diario Fantasma (4 de octubre), ‘La Invasión’, de Rasmia Comedy, (5 de octubre), la obra de teatro ‘Las tres gracias’ el 7 y 8 de octubre, el monólogo de Minerva Arbués (9 y 10 de octubre), el concierto ‘Umbra’ (11 de octubre) para cerrar con ‘La tradicional cubana’ el 13 de octubre.

Para el público familiar, el centro cívico Distrito 14 en La Jota ofrecerá cinco espectáculos de magia que siempre entusiasman a los más pequeños. El Mago Félix estará con su ‘Magia de cerca’ en tres sesiones matinales el 5 de octubre y con Maximum Magic, el mismo día por la tarde, a las 18.00 horas.

La magia hará de las suyas también en el centro cívico Valdefierro, esta vez a cargo de Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros que representarán, entre el 4 y el 10 de octubre, ‘Los dos pilares de la magia’.

En el barrio rural de Alfocea se ha programado el espectáculo de teatro ‘Buscamos piratas’, el 4 de octubre, y la comedia ‘Mal pero bien’ de Nasú Teatro. Producciones Kinser llevará ‘Gran Hotel Maravilla’ al pabellón de Miralbueno, el 9 de octubre.