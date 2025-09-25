La barraca de los títeres y la gran fiesta de la comedia las propuestas de Arbolé para estos Pilares

Este año la organización del Teatro Arbolé va a traer a las Fiestas del Pilar diversión para todos. Las funciones para el público infantil y familiar, a partir de 2 años, se trasladan a la calle Moret (junto a la plaza de los Sitios) como ya es tradicional desde hace casi tres décadas con la barraca de los títeres y los cuentos clásicos más célebres de Arbolé. Y el Teatro del Parque del Agua acoge la programación para público juvenil y adulto, con la gran fiesta de la comedia que incluye ocho espectáculos diferentes de destacados monologuistas de la stand up de la escena nacional.

Los títeres de siempre y nuevos cuentos tradicionales

Los títeres de cachiporra vuelven a llenar el espacio de la calle Moret para todas las familias, un espectáculo que generación tras generación sigue atrayendo a los más pequeños con las aventuras de Pelegrín y sus amigos. Pero, además, al igual que el año pasado, los titiriteros de Arbolé representarán una selección de los más célebres cuentos clásicos.

La barraca de los títeres de la calle Moret vuelve un año más / Teatro Arbolé

Las obras que se podrán ver son: 'El patito feo', 'Los tres cerditos', 'Dos lobitos', 'Caperucita Roja', 'Historia de burros', 'Pelegrín en el circo', 'La casa encantada', 'El ladrón de sandías', 'Pelegrín y el dragón', 'La calle de los fantasmas', 'El paseo de Pelegrín', 'La olla del diablo', 'Pelegrín marinero', 'El paseo de Pelegrín', 'El panadero y el diablo' y 'La última lamia'.

Teatro Arbolé realizará un total de 50 funciones de 16 obras diferentes, a cargo de cinco titiriteros: Iñaqui Juárez, Pablo Girón, Azucena Roda, Julia Juárez y Arturo Monteagudo.

Humor en el teatro

Por otra parte, en el Teatro Arbolé del Parque del Agua, el público adulto podrá disfrutar de los mejores monólogos del humor nacional y local. Abrirá este ciclo los días día 3 y 4 de octubre, Ignatius Farray, con 'El show de Ignatius Farray'. El día 5, Etiqueta Negra Producciones presentará a Pablo Meixe. El día 6, Minerva Arbués representará 'Mea culpa'. El día 7, Javier Zapater, Jorge Bicho y Jorge Huerta presentarán 'Tres monos'. Los días 8 y 9, Beatriz Rico pondrá en escena 'Pepa, no me des tormento'. El día 10 de octubre, Fran Pati representará 'Y tú, ¿tienes pueblo?'.

El día 11, MPC Management presentará a las monologuistas: Pee, Minovas y Hervás. Y los días 12 y 13 de octubre, Iñaqui Urrutia pondrá en escena 'Perdone caballero'.

Las entradas y horarios

Programación infantil de la Barraca de los títeres para el Pilar 2025 / Teatro Arbolé

Para la carpa de la calle Moret, el precio de la entrada es de 5 euros (adultos y niños pagan por igual). En el caso de los espectáculos de humor en el Teatro Arbolé, todas las funciones se celebrarán a las 20.00 horas y las entradas tienen un coste de 18 euros en venta anticipada a través de www.teatroarbole.es y 20 euros en taquilla.