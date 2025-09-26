Ya huele a Pilares: filas para canjear los abonos del Espacio Zity

Zaragoza ya huele a Pilares. Desde el 24 de septiembre y hasta el 2 de octubre, la sede central de Caja Rural de Aragón (Coso 29, primera planta) es el punto oficial de canjeo de pulseras para acceder a Espacio Zity durante las Fiestas del Pilar.

Las personas que adquirieron su abono para Espacio Zity deberán pasar por el salón de actos del emblemático edificio de la entidad, para recoger la pulsera que les dará acceso al recinto. Para realizar el canje, es necesario presentar el abono nominal, el DNI y, en caso de haber comprado la entrada con descuento, el carné universitario o el Carné Joven de Aragón.

El horario de canje es de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas todos los días hasta el 2 de octubre, salvo el domingo 28 de septiembre, en el que el espacio permanecerá cerrado.

Quienes no puedan realizar el canje en estas fechas, podrán hacerlo directamente en las taquillas del recinto de Espacio Zity a partir del 3 de octubre, abiertas cada día desde las 18.00 horas.

Sesiones de DJ en directo

Durante los días de canje, el ambiente estará acompañado de música, y además hay dos fechas especiales con djs en directo. El viernes 26 de septiembre pincharán en el mismo espacio Alex Melero (16.00–18.00 h) y Patricia Nine (18.00–20.00 h), y el sábado 27 de septiembre Aaron MVP (16.00–18.00 h) y Erik Romero (18.00–20.00 h).

Activaciones y experiencias para los jóvenes

Además de realizar el canje, los asistentes podrán participar en diferentes actividades:

Vaso edición limitada “Joven in x Zity” : cada joven puede llevarse de forma gratuita un vaso reutilizable exclusivo, distinto a los que se podrán adquirir durante los días de conciertos en el propio recinto.

: cada joven puede llevarse de forma gratuita un vaso reutilizable exclusivo, distinto a los que se podrán adquirir durante los días de conciertos en el propio recinto. Ruleta de premios : tirando de la ruleta, los usuarios podrán llevarse obsequios como abanicos, lanyards y gorras de Caja Rural.

: tirando de la ruleta, los usuarios podrán llevarse obsequios como abanicos, lanyards y gorras de Caja Rural. Carné Joven de Aragón : antes de irse, podrán tramitar su Carné Joven de Aragón en el momento y sin coste, ya que la cuota corre a cargo de Caja Rural de Aragón en el marco de su programa Joven in.

: antes de irse, podrán tramitar su Carné Joven de Aragón en el momento y sin coste, ya que la cuota corre a cargo de Caja Rural de Aragón en el marco de su programa Joven in. Sorteo VIP: entre quienes se den de alta en el Carné Joven con Caja Rural de Aragón allí y tengan abono de Espacio Zity, se sortearán 6 experiencias VIP para disfrutar en el recinto.

Con esta iniciativa, Caja Rural de Aragón refuerza su compromiso con la cultura, la música y los jóvenes de la comunidad, ofreciendo una experiencia donde prima la música y el ocio.