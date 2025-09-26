La plaza del Pilar, casi a punto para acoger los grandes conciertos de las fiestas

La plaza del Pilares el epicentro de las fiestas que comenzarán oficialmente el próximo día 4 de octubre y, a una semana, todo está ya casi a punto para poder acoger los actos más multitudinarios. Y es que el viernes, un día antes de que se lance el cohete desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, se espera que la plaza se llene para asistir al concierto del Padre Guilherme.

El escenario principal, el de la Fuente de Goya, ya está practicamente montado. Allí van a actuar artistas de la talla de Pabló López y Leire Martínez y también desde allí se cantarán las jotas que pondrán la banda sonora el día de la Ofrenda y el Somos que, como cada año, se encarga de despedir los Pilares.

Lo que todavía no está montado es la estructura de la virgen donde se colocarán el próximo día 12 más de 7 millones de flores. Para ello se esperará a los días previos para evitar ocupar un espacio que en días como el del Pregón es muy necesario dada la cantidad de gente que se acumula en este entorno.