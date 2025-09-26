La plaza del Pilar, casi a punto para acoger los grandes conciertos de las fiestas
El escenario de la Fuente de Goya ya está prácticamente montado
La plaza del Pilares el epicentro de las fiestas que comenzarán oficialmente el próximo día 4 de octubre y, a una semana, todo está ya casi a punto para poder acoger los actos más multitudinarios. Y es que el viernes, un día antes de que se lance el cohete desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, se espera que la plaza se llene para asistir al concierto del Padre Guilherme.
El escenario principal, el de la Fuente de Goya, ya está practicamente montado. Allí van a actuar artistas de la talla de Pabló López y Leire Martínez y también desde allí se cantarán las jotas que pondrán la banda sonora el día de la Ofrenda y el Somos que, como cada año, se encarga de despedir los Pilares.
Lo que todavía no está montado es la estructura de la virgen donde se colocarán el próximo día 12 más de 7 millones de flores. Para ello se esperará a los días previos para evitar ocupar un espacio que en días como el del Pregón es muy necesario dada la cantidad de gente que se acumula en este entorno.
- Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
- Estas son las tres zonas de Zaragoza donde se probará una novedosa técnica para 'repeler' los grafitis
- La familia Morte es la única que opta a renovar el Parque de Atracciones de Zaragoza
- Paso definitivo para el derribo de la antigua estación del Portillo de Zaragoza: estos son los plazos del traslado a Delicias
- Así son los complejos de ocio que el futuro gestor del Parque de Atracciones de Zaragoza tiene en Argentina
- Aragón pierde 29 empresas en ocho meses: la mayoría se mudan a Madrid y Barcelona
- Protesta en un colegio de Zaragoza por el conflicto de las extraescolares con la dirección: 'Las familias del Alierta somos el cole
- El pueblo de Aragón con una sola calle que esconde una joya gastronómica: 'Alta cocina con acento rural