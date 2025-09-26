Esta es la programación para la Feria Taurina Infantil del Pilar 2025

Las Fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina. La ciudad ya se prepara para albergar la llegada de turistas y zaragozanos que saldrán a las calles de la capital aragonesa para disfrutar de unas semanas llenas de conciertos, eventos culturales y de la gastronomía. Como cada año, los festejos taurinos también serán protagonistas.

Seis corridas de toros, una de rejones, dos novilladas picadas y una sin caballos configuran el cartel de la Feria Taurina del Pilar 2025 que se desarrolla en la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza del 5 al 13 de octubre. Morante de la Puebla, que regresa a la feria tres años después, o el peruano Roca Rey son algunos de los principales atractivos de un cartel que se anunció el pasado mes de agosto.

La programación taurina también encuentra un espacio para los más pequeños. La feria ha programado una serie de actos para niños con el objetivo de reunir a las familias en una jornada donde la cultura popular, el juego y el respeto por las costumbres se mezclan en un ambiente festivo. La cita busca acercar a los más jóvenes a una de las tradiciones más arraigadas de estas fiestas.

Esta es la programación de la feria

'Mañana de Festejos Kids', sábado 27 de septiembre a las 11.30 horas: actividades de roscaderos mini, recortes y anillas. También se realizará el enchiqueramiento y suelta de mini mansos desde los propios corrales de la plaza de Toros de Zaragoza.

Encierro de mini bueyes, viernes 10 de octubre a las 11.30 horas: encierro en formato circular con mini bueyes mansos para los más pequeños.

II Vaquillas para jóvenes de 14 y 15 años, lunes 13 de octubre a las 10.15 horas: se procederá a la suelta de becerras para jóvenes de 14 y 15 años tras la suelta de vaquillas por la mañana.