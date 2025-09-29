Los Gandules vuelven a casa para el Pilar para 'batallar' con sus canciones

El dúo humorístico Los Gandules formado por Santiago Díaz y Roberto Montañés presentarán su espectáculo 'Gandulfighter II REVENGE' durante las Fiestas del Pilar. Tras varios años sentados en un sofá y armados con dos guitarras, Los Gandules han desarrollado una colección de parodias de éxitos conocidos por todos, en cuyas letras el dúo se mueve entre el humor absurdo y la "tontuna" como ellos mismos aseguran.

En esta ocasión Los Gandules, con la ayuda de una pantalla, presentarán dos de sus canciones y el público, con su apoyo o rechazo, y un implacable medidor de decibelios, decidirá qué canción quiere que se interprete. Esto permitirá que el repertorio varíe de una actuación a otra y sea el público quien decida la dirección del espectáculo.

Cómo comprar las entradas

Las actuaciones serán en el Centro Cívico La Almozara de Zaragoza en la Avenida Puerta Sancho, 30, del 9 al 13 de octubre a las 19.00 horas, excepto el día 12 por descanso, y los días 11 y 13 de octubre también en función matinal a las 12.00 horas. Las entradas se podrán adquirir a través de la página web www.losgandules.net y entradium.com además de antes del comienzo del espectáculo.

El cartel del espectáculo de Los Gandules. / EL PERIÓDICO

Posteriormente, Los Gandules continuarán con su gira nacional de conciertos que durante este 2025 después de pasar por Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia les llevará, durante los meses de noviembre y diciembre a Cáceres, Badajoz, Ibiza y Madrid entre otras localizaciones.