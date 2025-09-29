Zentral Burger 2025 vuelve al Mercado Central durante las Fiestas del Pilar: qué comer y por cuánto

Cuatro hamburgeserías de diferentes partes de España han aterrizado en el Mercado Central de Zaragoza otro año más para el Zentral Burger, del 24 de septiembre al 13 de octubre. Todas las propuestas ya pasaron por la capital aragonesa el pasado mes de abril para la Champions Burger 2025 y vuelven en plenas Fiestas del Pilar para añadir una nueva opción que degustar por zaragozanos y visitantes durante estos días marcados.

"Lil Wayne" de Gottan, Málaga. Actual campeona de Europa y la ganadora de la Champions Burger 2024. Desde tierras andaluzas han creado esta hamburguesa con pan brioche con queso parmesano y una salsa Louisiana que le da ese toque picante. Su pieza principal, la carne de chuletón, va acompañada de cheddar fundido, cebolla crujiente, panceta y un 'crumble' (o crujiente) de bacon.

"La Top 1" de Dakk, también desde Málaga. Se caracteriza por su hamburguesa de chuletón premium con cheddar rojo, bits de cebolla, black angus deshilachado y bacon dulce, todo esto bañado en su salsa mayo tostada 2.0. Como guinda, su pan esta recubierto de "polvos lunares" y crujientes. Segunda y última opción andaluza para estos Pilares.

"La invicta" de Soul, Valencia. Esta viene con doble ración de carne de chuletón, cada una con su locha de queso chedddar americano. En un pan brioche, se acompañan las carnes con pepinillos, bacon ahumado y salsa de chuletón para rematar la burger.

"Pura burger sin cortar" de Moflete, Cuenca. Desde Castilla-La Mancha aterriza esta hamburguesa de carne de chuletón con cheddar americano, su salsa Emmy coreana, panceta cocinada a baja temperatura y una salsa barbacoa elaborada con albaricoques. Para darle ese toque crujiente, su creador, Joe Burger, la termina con una lluvia de kikos.

Ninguna de estas elaboraciones logró colarse en el podio de la Champions Burger 2025 en el ámbito local, con La Nonna, de Nola Smoke (apuesta zaragozana), como tercer lugar; The Winner, de Tokio (Murcia), con la medalla de plata; y La Multiorgásmica, de VicBros Burger (Alicante), alzándose como victoriosa con los votos del público entre 20 candidatos de toda España.

Precios y opciones de entrante

Cada una de estas propuestas va a costar 12,5 euros, no hay diferencia entre locales. A estas hamburguesas, quien las compre, se les podrá acompañar con opciones de entrantes para picar diferentes. Desde croquetas de chuletón, hasta gyozas de ternera, pasando por alitas de pollo bañadas en salsa bourbon. La mayoría de estas raciones tienen un precio de 9,9 euros cada uno.

Gottan, Soul, Moflete y Dakk, pese a irse de vacío en abril, tienen de nuevo la oportunidad de convencer a los zaragozanos en esta nueva edición de Zentral Burger 2025.