Ambar celebra 125 años en las Fiestas del Pilar y 30 como patrocinador oficial

Ambar vuelve, un año más, a ser parte viva en las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Y no es un año cualquiera: en 2025 se cumplen 125 años desde que la cervecera empezó a celebrarlas y tres décadas como patrocinador oficial. “Desde 1995 mantenemos firme nuestra decisión: queremos que sean las fiestas más populares, las de todos”, recuerda Enrique Torguet, director de Comunicación de Ambar, quien subraya además “el orgullo de haber recibido en 2018 la medalla de oro de la ciudad”. Este año, a las activaciones ya habituales de la compañía, se unen actividades en los diferentes escenarios de la ciudad.

Un botellín muy especial

Como ya viene siendo habitual, un año más los botellines de Ambar Especial llevarán en sus etiquetas el cartel ganador de 2025. “Fragmentos del Pilar” de la artista Vera Galindo, ha sido adaptado para etiquetar más de un millón botellines de Ambar Especial que se servirán en los bares de Zaragoza. Esta iniciativa comenzó en 2009, cuando se decidió que cada autor del cartel oficial personalizara las etiquetas, integrando “de manera simpática” la marca en la fiesta. La imagen de este año destaca por su delicadeza y gusto en el color, que ofrecen una obra con mucha potencia e identidad de Zaragoza.

Donde hay fiesta, siempre está Ambar

El escenario principal de las Fiestas, en la Fuente de Goya, llevará el nombre de Ambar y acogerá actuaciones de artistas como Edurne, Sidecars o Isabel Aaiún. El Espacio Zity de Valdespartera, patrocinado desde su creación en 2018, volverá a reunir a cientos de miles de personas con conciertos de Melendi, Rels B, Dani Fernández, Manuel Carrasco o Duki.

La restauración y la música se trasladan también a orillas del Ebro con las food trucks, allí se celebrará el 9 de octubre una acción muy especial por parte de la compañía bajo el lema “Cumplimos 125 Pilares”, en el que se repasarán las grandes décadas musicales.

En el recinto ferial, la Oktoberfest contará con cervezas “hermanas” distribuidas por Ambar. La tradicional tómbola Antojitos, que lleva entre sus premios un año de cerveza gratis, compartirá protagonismo con una de las novedades más llamativas: la hora Ambar en la carrera de camellos.

Las calles principales se llenarán de ambiente con la narria tirada por caballos de raza share, a la que acompañarán la Ambar Beer Band y un nuevo integrante en el grupo: el cabezudo de San José, creado en homenaje al primer maestro cervecero, Charles Schlaffer. Además, la relación histórica con las peñas tendrá un reconocimiento especial: botellines personalizados con el nombre de cada peña, y que estarán disponibles a través del e-commerce de la cervecera.

Homenaje a quienes se llaman Pilar

Como colofón a estas Fiestas del Pilar tan especiales, Ambar quiere rendir homenaje también a las protagonistas de la fiesta. Durante estos días se buscarán 125 mujeres llamadas Pilar, que compartirán sus historias en las redes sociales de la marca y serán protagonistas en la jornada grande del 12 de octubre.