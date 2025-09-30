Festejos Populares del Pilar 2025 en Zaragoza: calendario y precio de las vaquillas, recortadores, roscaderos y emboladores

Seis espectáculos y las tradicionales mañanas vaquilleras configuran este año la Feria de los Festejos Populares del Pilar. La plaza de La Misericordia será un año más, como se le conoce, La Catedral de los campeonatos nacionales de recortadores, roscaderos y emboladores que servirán para premiar a los mejores especialistas. Todos ellos son conscientes de la importancia que tiene una plaza como Zaragoza.

Los espectáculos populares mantienen su estructura y quedan distribuidos en cuatro días, con doble sesión -mañana y noche- el sábado 11 y domingo 12. Comenzarán el domingo 5 con la celebración del XLII Campeonato de España de recortadores con anillas, a las 11.30 horas. Le seguirá el XXXIX Campeonato de España de roscaderos y desencajonamiento, el viernes 10, a las 23.00 horas.

La Final del Grand Prix Campeonato de Aragón 2025 abrirá el sábado 11 un intenso fin de semana, a las 11.30 horas. No será la única cita del día. Las luces del coso de La Misericordia se encenderán por la noche con la disputa del XIII Concurso de Recortes con toros de fuego, a las 23.00 horas.

Para el domingo 12, día del Pilar, se ha programado otra doble sesión. Por la mañana tendrá lugar el XXV Campeonato de España Goyesco de recortes, a las 11.30 horas. Y como colofón final, la plaza de toros asistirá al Concurso de Emboladores y Especial Arriazu con obstáculos, a las 23.00 horas. Además de los concursos nacionales, la plaza de toros de Zaragoza será escenario cada mañana de una de las citas que más seguimiento tiene durante las fiestas del Pilar. Del 5 al 13 de octubre se celebrará la tradicional suelta de vaquillas a las 8.00 horas. El lunes 13 también habrá vaquillas para jóvenes de 14 y 15 años.

Así puedes conseguir las entradas

Los interesados en comprar entradas para los festejos populares de las Fiestas del Pilar pueden hacerlo en las taquillas de la propia plaza de toros de La Misericordia o a través de la página web https://plazadetorosdezaragoza.es/. Por ejemplo, las vaquillas, uno de los eventos con más afluencia de público todos los fines de semana, tienen el mismo precio durante toda la semana: 12 euros.

Sin embargo, los concursos y campeonatos tienen los siguientes precios: