La Feria del Pilar alerta de un fraude con las entradas

La empresa gestora de La Misericordia, Zúñiga y Toros (es el último año de su contrato con la DPZ) ha denunciado ante la Policía Nacional un fraude relacionado con las entradas para la Feria del Pilar de Zaragoza, que se celebra del 4 al 13 de octubre.

El cartel que denuncia Zúñiga y Toros. / ZÚÑIGA Y TOROS

Así lo explica en un comunicado: "Hoy a primera hora de la tarde hemos detectado la aparición de carteles con un código QR que anuncia un supuesto sorteo de entradas gratuitas para los festejos de nuestra plaza. Queremos informar públicamente que este sorteo no ha sido organizado ni autorizado por la Plaza de Toros de Zaragoza ni por la empresa gestora. El QR redirige a una página web externa cuya finalidad es recopilar datos personales, sin ofrecer ninguna garantía de entrega de entradas. Consideramos que se han aprovechado de la buena evolución de las ventas y del interés que están despertando nuestros festejos para generar confusión entre los aficionados".

"No facilitar datos personales"

Por eso, la empresa, continúa el comunicado, recuerda los canales oficiales de entradas (plazadetorosdezaragoza.es y bacantix.com) y revela: "Ante esta situación, hemos interpuesto la correspondiente denuncia en las dependencias de Policía Nacional, con el objetivo de depurar responsabilidades por el uso indebido del nombre e imagen de la Plaza de Toros de Zaragoza y proteger a nuestros clientes. Advertimos a todos los aficionados no facilitar datos personales en páginas o enlaces no oficiales. Nuestro compromiso sigue siendo ofrecer transparencia y seguridad a todos los clientes y aficionados".