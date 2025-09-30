¿Sabes cuánto mide la talla de la Virgen del Pilar?

Las Fiestas del Pilar comienzan el sábado con el trádicional pregón multitudinario que da inicio a una semana de fiestas esperadas por todo el mundo. El domingo 12 de octubre, como cada año, tendrá lugar la Ofrenda de Flores. Para esta edición se espera una participación mayor que en la de 2024.

La Virgen del Pilar sale a la plaza para recibir las ofrendas de miles de personas que se visten con sus mejores galas para la Pilarica. Para este día, se utiliza una réplica de la Virgen del Pilar hecha de fibra de poliéster que mide 6,70 metros de altura y tiene un manto de 2,50 metros de alto, con un peso de aproximadamente 525 kg. De hecho, el tamaño real de la talla de la Virgen del Pilar suele sorprender a los fieles que llegan hasta la basílica.

La imagen de la Virgen del Pilar es una talla de pequeño tamaño, con unas medidas de 36 centímetros de altura con corona, 35,50 centímetros sin ella; 14,5 centímetros de anchura máxima, y 11 centímetros de volumen. Está tallada en madera de frutal y se cubrió de policromía y de dorado en algunas partes.

Talla en madera de la Virgen del Pilar, obra de Juan de la Huerta (1435-1443)

Mª Carmen Lacarra, historiadora del arte y catedrática de Historia del Arte Antiguo y Medieval de la Universidad de Zaragoza, en su artículo ‘La devoción a Santa María del Pilar durante la baja Edad Media’, publicado en el libro ‘Diócesis de Zaragoza, ocho momentos de su historia’, describe la talla de la Virgen, datada hacia 1435, y de estilo gótico tardío.

«La imagen representa a la Virgen María en posición erguida, como reina del cielo y madre de Jesús, con corona de reina y manto sobre la cabeza que le sirve de toca y recoge por delante a modo de delantal con su mano derecha, para caer en pliegues acusados hasta los pies que asoman calzados con zapatos de terminación apuntada. Su rostro, de óvalo redondeado y facciones delicadas y firmes, ojos bajos y boca cerrada, corresponde al de una mujer joven, en plenitud de su hermosura».

El Niño

«Peina los cabellos sueltos y ondulados sobre los hombros, enmarcándole el rostro, pues el manto le deja despejada la parte anterior de la cabeza. Su vestido severo, según la moda de la época, consta de un corpiño abrochado con cinco botones hasta el cuello y cintura alta acusada con cinturón de hebilla que deja caer la falda en pliegues densos quebrados hasta el suelo.

El Niño representa poca edad y se muestra sentado y confiado sobre el brazo izquierdo de su madre que lo sujeta con la mano izquierda. Tiene el cabello corto y rizado, muestra el torso desnudo, las piernas cruzadas y los pies descalzos (…). Jesús hace el gesto de buscar la protección de su madre asiendo el borde de su manto con la mano derecha mientras sostiene un pajarito con la mano izquierda, símbolo del alma del pecador que se refugia en manos de Yavé para huir de sus perseguidores».

La última restauración de la talla fue realizada en septiembre de 1990 en la misma Basílica por el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, hoy Instituto de Patrimonio Histórico Español, dependiente del Ministerio de Cultura, supervisada por el Cabildo Metropolitano de Zaragoza.