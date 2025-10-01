Todos los conciertos confirmados de Espacio Zity 2025

Este año Espacio Zity vuelve a sorprender a todos para Pilares con su programación de conciertos. Entre sus 5 diferentes carpas (Carpa Zity, Carpa Zaragoza, Carpa Invernadero, Carpa Plaza Endesa y Carpa Gastro Garden), que se encuentran pegadas al recinto ferial de Valdespartera no solo se podrá escuchar música sino también batallas de DJ o monólogos todas las noches.

En su carpa estrella "Zity", la más grande que tienen, habrá hasta 40 actuaciones entre artistas más internacionales como Duki o Rels B y los artistas más nacionales y reconocidos como Melendi o Manuel Carrasco. Además, todas las noches contarán con presencia de DJ, no solo en su carpa principal, sino también en las diferentes carpas más pequeñas. Otro de los invitados de la noche más esperado y que ya ha actuado en Fiestas del Pilar es Juan Magan, que se une como DJ la noche del viernes 10.

Novedades de este año

Este año, el recinto de Espacio Zity llega con varias novedades, entre ellas una batalla de DJ, que tendrá lugar entre el sábado 4 y las finales serán el miércoles 8.

Además, en la carpa "gastro garden", donde podrás comprar algo que comer si por la noche te entra hambre habrá diferentes monologistas. Desde el viernes 3 hasta el martes 7 serán monólogos para la beneficiencia, a partir del miércoles 8 y hasta el último día serán "mañologos", monólogos con esencia muy maña.

Todo el programa completo de Espacio Zity

Viernes 3

Rels B. Carpa Zity. Comienzo a las 22:00

Carpa Zity. Comienzo a las 22:00 Bresh . Carpa Zity. Comienzo a las 00:00

. Carpa Zity. Comienzo a las 00:00 Orquesta Boulevard. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 00:00

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 00:00 Alex Melero - Residente. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 3:00

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 3:00 Orion. Carpa Invernadero. Comienzo a las 00:30

Carpa Invernadero. Comienzo a las 00:30 Hard Time: Eddy Charlez Live Session. Carpa Invernadero. Comienzo a la 01:30

Carpa Invernadero. Comienzo a la 01:30 Aaron MVP - Residente. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 23:30

Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 23:30 Arkaitz Rosales . Carpa Plaza Endesa. Comienzo a la 01:30

. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a la 01:30 Patricia Nine - Residente. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 03:00

Sábado 4

Melendi. Carpa Zity. Comienzo a las 22:00

Carpa Zity. Comienzo a las 22:00 Alma Bakala. Carpa Zity. Comienzo a las 22:00

Carpa Zity. Comienzo a las 22:00 Aaron MVP - Residente. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 00:00

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 00:00 Juan Morte . Carpa Zaragoza. Comienzo a la 01:45

. Carpa Zaragoza. Comienzo a la 01:45 Jorge Calvete. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 03:30

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 03:30 Abelius vs Adrian Fay. Carpa Invernadero. Comienzo a las 23:30

Carpa Invernadero. Comienzo a las 23:30 Carlos Perez vs K-Style . Carpa Invernadero. Comienzo a las 01:30

. Carpa Invernadero. Comienzo a las 01:30 Ricardo vs Marchuky . Carpa Invernadero. Comienzo a las 03:30

. Carpa Invernadero. Comienzo a las 03:30 Erik Romero - Residente . Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 00:00

. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 00:00 Steve Lagarto. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a la 01:30

Carpa Plaza Endesa. Comienzo a la 01:30 Alex Melero - Residente. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a la 03:00

Domingo 5

Manuel Carrasco. Carpa Zity. Comienzo a las 21:00

Carpa Zity. Comienzo a las 21:00 DJ Satu. Carpa Zity. Comienzo a las 23:30

Carpa Zity. Comienzo a las 23:30 Rulo Navarro . Carpa Zity. Comienzo a la 01:00

. Carpa Zity. Comienzo a la 01:00 Erika. Carpa Zity. Comienzo a las 02:30

Carpa Zity. Comienzo a las 02:30 Alex Melero - Residente. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 23:00

Lunes 6

Cruz Cafuné . Carpa Zity. Comienzo a las 21:00

. Carpa Zity. Comienzo a las 21:00 De La Rose . Carpa Zity. Comeinzo a las 22:45

. Carpa Zity. Comeinzo a las 22:45 Santi Buey . Carpa Zity. Comienzo a las 00:15

. Carpa Zity. Comienzo a las 00:15 Aaron Torres. Carpa Zity. Comienzo a las 02:15

Carpa Zity. Comienzo a las 02:15 Alex Melero - Residente. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 00:00

Martes 7

Vera Fauna. Carpa Zity. Comienzo a las 19:15

Carpa Zity. Comienzo a las 19:15 Lori Meyers. Carpa Zity. Comienzo a las 20:45

Carpa Zity. Comienzo a las 20:45 Dani Fernández . Carpa Zity. Comienzo a las 22:15

. Carpa Zity. Comienzo a las 22:15 Siloé. Carpa Zity. Comienzo a las 00:00

Carpa Zity. Comienzo a las 00:00 Jordi Sanz. Carpa Zity. Comienzo a la 01:30

Carpa Zity. Comienzo a la 01:30 DJ Pipo . Carpa Zity. Comienzo a las 02:45

. Carpa Zity. Comienzo a las 02:45 Rialto. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 20:15

Miércoles 8

Duki. Carpa Zity. Comienzo a las 21:30

Carpa Zity. Comienzo a las 21:30 Hugo Irigoyen. Carpa Zity. Comienzo a las 23:00

Carpa Zity. Comienzo a las 23:00 Cassino. Carpa Zity. Comienzo a las 00:30

Carpa Zity. Comienzo a las 00:30 Sergio Originals. Carpa Zity. Comienzo a la 01:45

Carpa Zity. Comienzo a la 01:45 Patricia Nine - Residente . Crapa Zity. Comienzo a las 03:00

. Crapa Zity. Comienzo a las 03:00 Lupsi. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 23:30

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 23:30 Carl0ta. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 00:55

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 00:55 Slappy. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 01:55

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 01:55 Carl0ta. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 02:10

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 02:10 Bon Calso . Carpa Zaragoza. Comienzo a las 02:35

. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 02:35 Face Down Ass Up. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 02:55

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 02:55 Tributo: Leyendas del Pop . Carpa Invernadero. Comienzo a las 00:00

. Carpa Invernadero. Comienzo a las 00:00 JaviX . Carpa Invernadero. Comienzo a las 01:00

. Carpa Invernadero. Comienzo a las 01:00 Eneax. Carpa Invernadero. Comienzo a las 02:30

Carpa Invernadero. Comienzo a las 02:30 Concurso DJ - 3º finalista. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 23:00

Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 23:00 Concurso DJ - 2º finalista. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 00:00

Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 00:00 Concurso DJ - 1º finalista. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 01:00

Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 01:00 Beuxi . Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 02:00

. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 02:00 Concurso DJ - Ganador. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 03:30

Jueves 9

Dollar Selmouni. Carpa Zity. Comienzo a las 21:30

Carpa Zity. Comienzo a las 21:30 Morad. Carpa Zity. Comienzo a las 23:00

Carpa Zity. Comienzo a las 23:00 Perro Negro . Carpa Zity. Comienzo a las 00:30

. Carpa Zity. Comienzo a las 00:30 Alvin. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 23:30

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 23:30 Coloma. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 01:00

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 01:00 Andrea Arribas . Carpa Zaragoza. Comienzo a las 02:30

. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 02:30 Mathias . Carpa Invernadero. Comienzo a las 23:30

. Carpa Invernadero. Comienzo a las 23:30 Marcos Aznar. Carpa Invernadero. Comienzo a las 01:30

Carpa Invernadero. Comienzo a las 01:30 Aaron Hit . Carpa Inversandero. Comienzo a las 02:45

. Carpa Inversandero. Comienzo a las 02:45 Alex Muñoz. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 00:15

Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 00:15 DJ Andrew. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 01:45

Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 01:45 Hugo Valero. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 03:00

Viernes 10

JC Reyes. Carpa Zity. Comienzo a las 22:00

Carpa Zity. Comienzo a las 22:00 Warm Up: Aaron MVP & Erik Romero - Residentes . Carpa Zity. Comienzo a las 23:30

. Carpa Zity. Comienzo a las 23:30 Juan Magan. Carpa Zity. Comienzo a la 01:00

Carpa Zity. Comienzo a la 01:00 Erik Romero - Residente. Carpa Zity. Comienzo a las 02:30

Carpa Zity. Comienzo a las 02:30 Aaron MVP - Residente . Carpa Zity. Comienzo a las 04:00

. Carpa Zity. Comienzo a las 04:00 Orquesta Titanes Show. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 23:30

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 23:30 Patricia Nine - Residente. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 02:00

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 02:00 Alex & Giro. Carpa Zaragoza. Comienzo a las 03:30

Carpa Zaragoza. Comienzo a las 03:30 Cretino and the Cretiners. Carpa Invernadero. Comienzo a las 00:30

Carpa Invernadero. Comienzo a las 00:30 Alex Navario & Friends . Carpa Invernadero. Comienzo a las 02:00

. Carpa Invernadero. Comienzo a las 02:00 Jorge Tello & DJ Jano - Hard Dance Remember . Carpa Invernadero. Comienzo a las 03:30

. Carpa Invernadero. Comienzo a las 03:30 DJ Arris B. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 23:30

Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 23:30 Nerea Lucky. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 01:30

Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 01:30 Lourdes Arnal. Carpa Plaza Endesa. Comienzo a las 03:00

Sábado 11

Rialto . Carpa Zity. Comienzo a las 17:30

. Carpa Zity. Comienzo a las 17:30 Juanca Supersub. Carpa Zity. Comienzo a las 18:30

Carpa Zity. Comienzo a las 18:30 We Are Not DJs. Carpa Zity. Comienzo a las 19:45

Carpa Zity. Comienzo a las 19:45 Mikel Izal . Carpa Zity. Comienzo a las 21:30

. Carpa Zity. Comienzo a las 21:30 Miss Caffeina . Carpa Zity. Comienzo a las 23:35

. Carpa Zity. Comienzo a las 23:35 David Mateo. Carpa Zity. Comienzo a las 01:00

Carpa Zity. Comienzo a las 01:00 Carl0ta. Carpa Zity. Comienzo a las 02:00

Carpa Zity. Comienzo a las 02:00 Alex Melero - Residente. Carpa Zity. Comienzo a las 03:45

Carpa Zity. Comienzo a las 03:45 Frank, Javi Aznar & Buenri, David F, Ivan Xtreme B2B Lázaro y Dave . Carpa Zaragoza Coliseum. Comienzo a las 00:00

. Carpa Zaragoza Coliseum. Comienzo a las 00:00 Rialto. Carpa Plaza Endesa. Comienza a las 21:00

Carpa Plaza Endesa. Comienza a las 21:00 Alex Curreya . Carpa Plaza Endesa. Comienza a las 00:00

. Carpa Plaza Endesa. Comienza a las 00:00 Dupla . Carpa Plaza Endesa. Comienza a las 01:30

. Carpa Plaza Endesa. Comienza a las 01:30 Gabi Millas. Carpa Plaza Endesa. Comienza a las 03:00

Domingo 12