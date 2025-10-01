El Z-Gamer, el mayor evento de videojuegos de Aragón, ya está aquí: programación completa, fechas y horarios

El ZGamer, el mayor evento de videojuegos de Aragón, abrirá este viernes 3 de octubre sus puertas en las sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, coincidiendo con el inicio de las Fiestas del Pilary dentro de la programación festiva prevista para los jóvenes. Durante tres días, hasta el domingo 5 de octubre, los amantes de los videojuegos y los 'esports' podrán disfrutar de 170 puestos en un espacio de 2.000 metros cuadrados totalmente tematizado para la ocasión, donde habrá torneos, realidad virtual, sorteos, 'streamings' y puestos 'freeplay'. Habrá también un escenario principal por donde pasarán algunos de los gamers y creadores de contenidos más conocidos del panorama nacional con miles de seguidores en las redes, como Axozer, Noni, Paulacg, Suzyroxx, Xoan Ramos y Gómez Nawer, quienes serán un reclamo más para los miles de aficionados.

Torneos, desafíos, juego libre, realidad virtual, simuladores, sorteos, stands comerciales o los puestos de juego de las academias municipales de esports Cierzo son un ejemplo de lo que se podrá encontrar en la sala Multiusos. Los jóvenes talentos de esta academia municipal tendrán un papel protagonista, ofreciendo desafíos, actividades y retos, tanto en su stand como en el escenario principal, y el equipo de esports ZETA, con una fuerte vinculación con Zaragoza, estará presente en el evento, como en la competición Phygital.

Este evento, que une la competición digital y la física, se celebró en la Azucarera el pasado 13 de septiembre con la participación de 90 chicos y chicas, y tiene su continuidad en el ZGamer. El equipo ganador se enfrentará al finalista del torneo celebrado en la Azucarera, en la gran final que se celebrará la tarde del 4 de octubre en el ZGamer.

'Circuito Tormental'

Tras el éxito del año pasado, regresa la fan zone 'Circuito Tomental' con sorpresas, retos, actividades y premios para los asistentes, además de un photocall con realidad aumentada. Además, se celebrarán competiciones de los videojuegos más populares,como Valorant, League of Legends, Just Dance, EA Sports FC26, Brawl Stars y Clash Royale.

Como novedad, el ZGamer estrena un nuevo sistema de gamificación, de tal forma que los jóvenes asistentes podrán participar en las diferentes ‘arenas’ para acumular tokens, que les darán acceso a un catálogo ampliado de premios. Este año habrá más sorpresas y recompensas, incluyendo el gran sorteo de un 'portátil gaming'.

El ZGamer tiene también un lado solidario y, en esta edición, en colaboración con la asociación Gambaru, se gestionará un bar cuyos beneficios se destinarán íntegramente a personas en situación de exclusión social. La Legión 501st, ataviados con réplicas de la saga Star Wars, estarán presentes para apoyar esta causa.

Las puertas del ZGamer se abrirán este viernes 3 de octubre de 16.30 a 21.00 horas, pasando a celebrarse el primer fin de semana de las Fiestas del Pilar, y el sábado y domingo, 4 y 5 de octubre, en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 16.30 a 21.00 horas.

Viral Light y concierto PopyRock

El Ayuntamiento de Zaragoza ha preparado una programación especial para que los más jóvenes disfruten de forma saludable y divertida de las Fiestas del Pilar. Además del ZGamer, el 11 de octubre se celebrará la Fiesta Viral Light, que tras la primera edición del año pasado, regresa con más actividades y música, en un ambiente pensado para adolescentes de entre 14 y 17 años.

Durante más de cinco horas, desde las 19.00 horas hasta la medianoche, los asistentes disfrutarán de una fiesta sin alcohol, con barra de refrescos y un programa lleno de propuestas divertidas: espacios de maquillaje, retos, dinámicas para conocer gente nueva y, sobre todo, la mejor música en directo.

Los encargados de poner ritmo a la noche serán Aaron MVP, Patricia Nine (antes conocida como Patiwi) y Alex Melero, tres de los DJs más destacados de la escena zaragozana y residentes este año en el Espacio Zity.

Además, este domingo 5 de octubre, los finalistas del concurso de música PopyRock, organizado por el Ayuntamiento, tocarán en el escenario situado en la plaza Miguel Merino, en el exterior de la sala Multiusos. Comenzará a las 19.00 horas con la actuación de SevenDays y continuará Direi, a las 20.00 horas.