El muro acústico y la energía limpia hacen de Espacio Zity un recinto sostenible

Ofrecer conciertos y espectáculos de primer nivel no es la única motivación de Espacio Zity. Una de las preocupaciones más importantes para los organizadores de este espacio es integrar en el recinto un sistema de medidas que garantice un ocio sostenible: vasos reutilizables, eficiencia energética y protección acústica. Para ello, año tras año siguen innovando y trabajando también para concienciar al público con el objetivo de disfrutar de las Fiestas del Pilar en un entorno seguro y respetuoso para todos.

Vasos reutilizables para toda la semana

Espacio Zity continúa siendo una de las primeras opciones nocturnas dentro del programa musical de las Fiestas del Pilar. Además, con una capacidad de acoger hasta 30.000 personas, es indispensable adaptar un control exhaustivo a la gestión de residuos.

Por ejemplo, desde hace varios años Espacio Zity apuesta por la reducción del uso de plásticos. A través de su sistema de vasos reutilizables, los asistentes pueden adquirir su bebida y guardar el vaso para nuevos usos, incluso pudiendo llevárselo a casa para próximos días. En caso contrario, hay disponibles unos puntos de recogida que se retiran cada día para facilitar el reciclaje y generar los mínimos residuos posibles.

El público puede adquirir los vasos reutilizables con su consumición y desecharlos en los puntos de reciclaje / Jaime Galindo.

Estos vasos tienen un coste de un euro y únicamente se abona la primera vez se adquieren. Entregando el vaso las siguientes veces, solo se paga el importe de la bebida.

Energía limpia de la mano de Endesa

Otro de los puntos fundamentales para hacer de Espacio Zity un recinto sostenible es el gasto energético. Cinco escenarios, con grandes sistemas de luces y sonido y una adecuada climatización requieren de un importante consumo energético. Sin embargo, con la colaboración de Endesa, Espacio Zity logra alcanzar un consumo eléctrico que en un 80% procede de fuentes de energía limpia.

Respeto y protección acústica para el barrio de Valdespartera

Si bien es sabido que los conciertos, las verbenas y las actuaciones pueden generar algo de ruido en el vecindario, Espacio Zity organiza todas sus actividades teniendo en cuenta en todo momento el derecho al descanso de los vecinos. De este modo, se busca compatibilizar la celebración de los conciertos con la necesaria conciliación y el bienestar de la comunidad durante la semana.

Por ello, Espacio Zity habilitó en 2024 un muro acústico en forma de U, que permite minimizar las molestias sonoras a los vecinos de los alrededores. En esta ocasión, la organización mantiene el muro que además ha sido mejorado para mejor eficacia. La música elevada rebota contra las paredes del muro, haciendo una especie de efecto cúpula, lo que resulta un cambio sustancial en la calidad de la conciliación noche tras noche durante todas las fiestas.

Los conciertos de Melendi y Rels B ya han agotado sus respectivas entradas / Espacio Zity

10 días con los mejores conciertos

Un día antes del pregón de las fiestas, abrirá Espacio Zity con el concierto de Rels B. Tras ello, decenas de artistas se subirán a los escenarios del día 3 al 12 de octubre. Algunos de los conciertos ya están agotados, como es el caso de Melendi , que vendió todas sus entradas hace varios meses, también Dani Fernández, que lo ha hecho recientemente. Otros están a punto de hacerlo: como es el caso de JC Reyes. El cartel presenta una oferta variada para todos los gustos, desde música electrónica hasta el género urbano, asegurando que todo el mundo pueda disfrutar de la mejor música.