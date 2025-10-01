Qué hacer el viernes 3 de octubre en las Fiestas del Pilar: del Padre Guilherme a las ferias
Los zaragozanos ya llenarán las calles del centro de la ciudad un día antes del pregón
Las Fiestas del Pilar comienzan de forma oficial el sábado 4 de octubre con el pregón desde la plaza del Pilar, pero los más impacientes disfrutan desde el viernes de una nutrida programación con espacio para todo el mundo. Esta jornada se vive como la antesala de la semana grande de Zaragoza con vecinos y visitantes plagando las calles donde ya empieza a resonar la música y la alegría.
El viernes 3 de octubre cuenta con una programación que hará las delicias de los zaragozanos ya que se inauguran espacios como el Recinto Ferial de Valdespartera y también tendrá conciertos gratuitos tanto en la plaza del Pilar como en las Food Trucks. Además, también habrá un importante huecoco para los espectáculos de humor como el Show de Ignatius Farray en el teatro Arbolé o el inicio del Zaragoza Comedy con Grison & Valeria Ros en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.
Los amantes de la cerveza ya podrán disfrutar desde este viernes de la Oktoberfest en el Recinto Ferial de Valdespartera, aunque las entradas anticipadas se agotaron para los días grandes a los pocos minutos de salir a la venta por lo que la única solución que queda es ir hasta el recinto y hacer una larga fila.
La gastronomía juega un papel fundamental en las Fiestas del Pilar desde este viernes. Las Food Trucks se han consolidado como uno de los puntos con más ambiente de Zaragoza durante los 11 días que van a durar los festejos. La fiesta comenzará a las 13.00 horas con un Vermut Party, continuará con un Tardeo valiente, se cenará con un concierto de Artistas del Gremio mientas que los DJs cerrarán la noche a partir de las 00.00 horas.
Los conciertos gratuitos de la Plaza del Pilar se estrenan con la actuación de Padre Guilherme en el escenario Ambar Fuente de Goya. El sacerdote portugués 1,6 millones de seguidores en Instagram y acaba de debutar este mismo verano en el Medusa Festival con una sesión techno de la que no se deshizo de su alzacuellos y, por su puesto, su indumentaria eclesiástica. Su popularidad creció por las nubes al actuar en las Jornadas Mundiales de la Juventud celebradas en Lisboa en 2023, combinando mensajes de fe y música electrónica.
Espacio Zity también se estrena con fuerza este viernes 3 de octubre con el concierto de Rels B, del cual no hay entradas desde hace varias semanas. El artista español es una estrella de la música urbana en la actualidad y uno de los más escuchados entre los más jóvenes. Se espera que haya filas en la puerta del recinto desde bien pronto para conseguir un mejor hueco para ver el primer concierto en Zaragoza.
Programa completo del viernes 3 de octubre
- 09:00 h.: IV TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE TENIS MASCULINO. S.D Tiro de Pichón.
- 09:00 h.: BLUE TENNIS CUP. Real Zaragoza Club de Tenis.
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB con DJ JLASIERRA. Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE con ONE MORE DJ, AMAZONAS DJ NAVI.
- 16:30 h.: PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 16:30 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.
- 17:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón "San Jorge" y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
- 17:00 h.: Inauguración del RECINTO FERIAL de Valdespartera.
- 17:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.
- 17:00 h.:PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Inauguración. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).
- 18:30 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Gran carpa blanca Valdespartera.
- 19:30 h.: NITO PINILLA en concierto. Centro Cívico Delicias (Avda. Navarra, 54).
- 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.
- 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. KOMANDO KOMARE. Parque de San Pablo.
- 20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.
- 20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.
- 20:00 h.: EL SHOW DE IGNATIUS FARRAY. Teatro Arbolé.
- 20:30 h.: MAGO VITUCO (Santiago de Compostela) “Silk Mirage”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 21:00 h.: PADRE GUILHERME. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 21:00 h.: ZARAGOZA COMEDY. GRISON & VALERIA ROS. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 21:00 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.
- 21:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.
- 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: RELS B. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 21:00 h.: SAUROM. Sala Oasis (C/ Basilio Boggiero, 28).
- 21:00 h.: MOLISESSION con Franki. Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).
- 21:00 h.: BIG MUFF BRIGADE. Stoner-rock. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).
- 21:00 h.: EL VICIO DEL DUENDE. La Ley Seca (C/Sevilla, 2).
- 21:00 h.: EL ROCE DE PLATERO. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5).
- 21:30 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.
- 21:30 h.:REYES DE MEXICO (Mariachis). Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).
- 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ARTISTAS DEL GREMIO. Parque de San Pablo.
- 23:00 h.: OUTSIDE TIME con Dj. YORK & SANTI ALMUSIC. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).
- 23:59 h.: ESPACIO ZITY. FIESTA BRESH. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 00:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. DJ MALIBÚ CON PIÑA con RIALTO Y DAVID MATEO. Parque de San Pablo.
