Qué hacer el viernes 3 de octubre en las Fiestas del Pilar: del Padre Guilherme a las ferias

Las Fiestas del Pilar comienzan de forma oficial el sábado 4 de octubre con el pregón desde la plaza del Pilar, pero los más impacientes disfrutan desde el viernes de una nutrida programación con espacio para todo el mundo. Esta jornada se vive como la antesala de la semana grande de Zaragoza con vecinos y visitantes plagando las calles donde ya empieza a resonar la música y la alegría.

El viernes 3 de octubre cuenta con una programación que hará las delicias de los zaragozanos ya que se inauguran espacios como el Recinto Ferial de Valdespartera y también tendrá conciertos gratuitos tanto en la plaza del Pilar como en las Food Trucks. Además, también habrá un importante huecoco para los espectáculos de humor como el Show de Ignatius Farray en el teatro Arbolé o el inicio del Zaragoza Comedy con Grison & Valeria Ros en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

Los amantes de la cerveza ya podrán disfrutar desde este viernes de la Oktoberfest en el Recinto Ferial de Valdespartera, aunque las entradas anticipadas se agotaron para los días grandes a los pocos minutos de salir a la venta por lo que la única solución que queda es ir hasta el recinto y hacer una larga fila.

La gastronomía juega un papel fundamental en las Fiestas del Pilar desde este viernes. Las Food Trucks se han consolidado como uno de los puntos con más ambiente de Zaragoza durante los 11 días que van a durar los festejos. La fiesta comenzará a las 13.00 horas con un Vermut Party, continuará con un Tardeo valiente, se cenará con un concierto de Artistas del Gremio mientas que los DJs cerrarán la noche a partir de las 00.00 horas.

Los conciertos gratuitos de la Plaza del Pilar se estrenan con la actuación de Padre Guilherme en el escenario Ambar Fuente de Goya. El sacerdote portugués 1,6 millones de seguidores en Instagram y acaba de debutar este mismo verano en el Medusa Festival con una sesión techno de la que no se deshizo de su alzacuellos y, por su puesto, su indumentaria eclesiástica. Su popularidad creció por las nubes al actuar en las Jornadas Mundiales de la Juventud celebradas en Lisboa en 2023, combinando mensajes de fe y música electrónica.

Espacio Zity también se estrena con fuerza este viernes 3 de octubre con el concierto de Rels B, del cual no hay entradas desde hace varias semanas. El artista español es una estrella de la música urbana en la actualidad y uno de los más escuchados entre los más jóvenes. Se espera que haya filas en la puerta del recinto desde bien pronto para conseguir un mejor hueco para ver el primer concierto en Zaragoza.

Programa completo del viernes 3 de octubre