Ya hay sustituto para Roca Rey en la Feria Taurina del Pilar

La empresa que explota la plaza de toros de Zaragoza, Zúñiga y toros, SL, acaba de hacer públicas parte de las sustituciones que ha debido acometer por la baja inesperada y sobrevenida de diversos de los diestros anunciados.

Así, Daniel Luque ocupará el lugar de Roca Rey, anunciado inicialmente el sábado día 11 junto a Talavante y Tristán Barroso. En el aire está la participación de José María Manzanares (que ya se cayó de la alternativa de Aarón Palacio en Nîmes el pasado día 20) en la corrida de la alternativa del zaragozano Cristiano Torres junto a Morante de la Puebla el viernes día 10.

En cuanto a los novilleros, a la previa sustitución de Daniel Artazos por Mario Vilau cuando se hizo pública la feria, se suman las de de los novilleros Julio Norte el sábado 4, inicio de la feria, que será sustituido por el novillero Pedro Luis; del mismo modo, el alcorisano Tomás González ocupará la plaza que deja libre Joselito de Córdoba el martes día 7.

Quedarían todavía por desvelar dos puestos en la corrida concurso de ganaderías, los que ahora ocupan Rafaelillo y Antonio Ferrera.

Conserje para La Misericordia

Como si no hubiera habido tiempo desde que quedó vacante la plaza, el BOP 226 de hoy 01/10/2025 anuncia el proceso de selección mediante concurso-oposición, en turno de promoción profesional, de la plaza de conserje de la plaza de toros de Zaragoza. El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el 3 de octubre (un día antes del comienzo de la feria), a las 11-30 horas. La plaza, obviamente, está cubierta actualmente por personal eventual.