Yolanda Pilar Moreno, la maquilladora viral de las fiestas: "Quería reflejar ese sentir del Pilar"
El video de la zaragozana (@yoliix) ha conquistado las redes sociales. A ritmo de 'Pa’l Pilar sale lo mejor', de Artistas del Gremio, ha creado ocho maquillajes que enloquecen Instagram
Con las Fiestas del Pilar a la vuelta de la esquina, el proyecto de una zaragozana se ha hecho viral. Las redes sociales son un termómetro que mide la expectación popular ante el inminente inicio festivo. En este escenario, Yolanda Pilar Moreno (@yoliix) se ha vuelto viral. Ha creado ocho maquillajes que, a ritmo de 'Pa’l Pilar sale lo mejor', de Artistas del Gremio, amenazan con convertirse en una de las señas de identidad de las próximas fiestas. “Los maquillajes engloban desde un traje de baturra pintado en el cuerpo, pasando por un dragón, San Valero y hasta la mismísima Basílica del Pilar. Cada uno de ellos ha sido un pequeño reto, y en conjunto, un proyecto enorme que me llena de orgullo y que por fin puedo marcar como conseguido”, explica la autora de la iniciativa.
“Este proceso me ha enseñado que no hay que rendirse, que siempre merece la pena buscar tu estilo propio y atreverse a dar vida a las ideas que llevas dentro. Durante semanas dudé, me cansé, pensé que no llegaba, pero gracias al apoyo de la gente que tengo a mi alrededor, este proyecto ha salido adelante y ha quedado incluso mejor de lo que podía imaginar. Porque cuando algo se hace con pasión y con cariño, se nota”, destaca.
Miles de visualizaciones
La iniciativa, que suma miles de visualizaciones y cientos de comentarios en Instagram, ha visto la luz con “muchísimo amor a mi tierra, a mi ciudad”. Para su autora, el éxito ha sido sorprendente y solo tiene palabras de agradecimiento. “Suelo compartir en redes sociales trabajos que me gustan sobre maquillaje de caracterización. Todo por afición. Siempre había tenido este proyecto en mente”, añade.
El pistoletazo de salida lo dio una compañera de trabajo, quien le expuso la canción definitiva para el video. “En agosto empecé a trabajar, a planificar el guión. Ahora ha explotado, con todo el mundo compartiendo el vídeo, responsables de las fiestas del Pilar, los cantantes del grupo... Ha sido inesperado”, apunta.
Yolanda Pilar Moreno se siente especialmente orgullosa por el hecho de que las fiestas del Pilar estén representadas en las redes sociales: “Que la gente vea a través del maquillaje qué supone Aragón, Zaragoza o las fiestas en sí es un gran orgullo. El Pilar es festivo y quería reflejar todo lo que identifica a nuestra ciudad: los adoquines, el roscón de San Valero, las tradiciones, las ferias, los niños, los fuegos artificiales... Zaragoza es mucho más que las fiestas. Es tradición, amor y honor a nuestra tierra”.
Ocho maquillajes
Los ocho maquillajes que se pueden ver en el video son el pañuelo y la basílica del Pilar, la niña, el pregón, San Valero (que cuenta con la colaboración de unos amigos suyos que elaboraron un roscón y lo trajeron de propio desde Biel para terminar el video), el Antifaz, la Cincomarzada, el dragón de San Jorge y la baturra. ¿Cuál es su preferido? El que más le costó fue el de la basílica del Pilar. “Es muy bonito. Todos los zaragozanos nos acordamos de ella durante las fiestas. Recuerdas el pregón, las ferias, comer con tus amigos. Quería reflejar ese sentir del Pilar y estoy bastante orgullosa”.
Todavía no ha recibido peticiones para maquillar, aunque, dado el éxito, no lo descarta: “Ojalá. Trabajo en una academia de maquillaje, con lo cual espero que pronto llegue ese momento y que haya quien me pida que la maquille. Me encanta el maquillaje de fantasía”, termina entre risas. En los próximos días, esta artista del maquillaje irá publicando en sus redes sociales todos los modelos.
