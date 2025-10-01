ZeC critica el uso del Auditorio de Zaragoza para "un acto de propaganda religiosa" que programa el ayuntamiento

El grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado a cesión del Auditorio de Zaragoza para la celebración de un acto que protagonizará el padre Guilherme, "un sacerdote conocido por su discurso abiertamente antiabortista y contrario a los derechos sexuales y reproductivos", han criticado. Desde la formación recuerdan que la Constitución Española protege el derecho a la libertad personal y a la integridad física y moral. Desde el Gobierno municipal del PP han puntualizado que no se trata de una cesión de un espacio del consistorio, sino que es una actividad que organiza el propio ayuntamiento.

Según argumentaba ZeC, la realización de este evento en un espacio público de referencia cultural y ciudadano "vulnera el espíritu del Reglamento de los Centros Cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza", que establece expresamente que no pueden ser utilizados por entidades o colectivos cuya actividad esté "vinculada a la difusión de credos o sentimientos religiosos". "Aunque este reglamento se aplica directamente a los centros cívicos, constituye un criterio de referencia inequívoco sobre el uso responsable, inclusivo y laico de los espacios públicos municipales". “El Auditorio de Zaragoza, símbolo cultural de la ciudad, no puede convertirse en escaparate de mensajes contrarios a los derechos de las mujeres y de la ciudadanía”, ha declarado la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás.

La formación también ha criticado que mientras a las entidades sociales, culturales o vecinales se les exigen elevadas tarifas de alquiler para organizar actividades abiertas y de interés general, en este caso se facilite un espacio de máxima visibilidad a un acto de propaganda religiosa. Sin embargo, lo cierto es que la charla del padre Guilherme está organizada por Zaragoza Cultural, por lo que la actividad está exenta de pagar ningún tipo de tasa, lo que no quita que Zaragoza en Común cuestione el contenido de esta actividad programada por el propio ayuntamiento.

"Ciudad por la vida"

Esta intervención en el Auditorio de Zaragoza es la que precederá el concierto del viernes por la noche, una actuación de este sacerdote DJ que el Gobierno municipal ha enmarcado dentro de su programa Zaragoza, ciudad por la vida, una iniciativa de Vox para ligar el nombre de la capital aragonesa con el antiabortismo que el PP asumió a cambio de aprobar los presupuestos.

Desde el Gobierno municipal del PP, la concejala de Cultura, Sara Fernández, ha recalcado que "estamos muy contentos de que el Padre Guilherme, un artista de renombre internacional, haya accedido a protagonizar este encuentro de manera desinteresada, una cita que va a ser todo un éxito después de que ya se hayan repartido las 2.000 invitaciones para el evento”.

Por otro lado, Sara Fernández también ha recordado que “la diferencia de el Gobierno actual con el de ZeC en el uso de los equipamientos municipales es muy clara. Durante su mandato, utilizaron el Luis Buñuel para traer a un terrorista condenado del Grapo, o el centro cívico Rio Ebro para una charla con las madres de Alsasua mientras nosotros abogamos por un artista de fama internacional con una reconocida trayectoria", ha defendido.