Aragón en Vivo programa cerca de 70 conciertos durante estas Fiestas del Pilar

La asociación Aragón en Vivo, que agrupa a las principales salas de música en directo de la comunidad, ha preparado una intensa programación de 66 conciertos entre el 3 y el 13 de octubre con motivo de las Fiestas del Pilar. Con esta iniciativa, Aragón en Vivo vuelve a poner en valor el papel fundamental de las salas como espacios culturales estables, que ofrecen programación durante todo el año. Su filosofía pasa por apostar por la música en directo como motor cultural, social y turístico, contribuyendo a una oferta permanente más allá de las fiestas.

“Aunque nuestro trabajo es ofrecer una oferta musical estable todo el año, durante estas fiestas tan importantes para la ciudad, desde Aragón en Vivo queremos hacer un especial hincapié en dar apoyo y visibilidad al talento local”, destaca Javier Benito, presidente de la asociación. Por ello, del 3 al 13 de octubre, se podrá disfrutar de propuestas originales como For Sale, Dj Mr. Pendejo, la Séptima Farola, In Materia, La Doloritas, Estévez vs Meléndez, The Bronson, Los Coringas, The Try-Tones, The Bons Vivants, entre otras apuestas que completan un cartel diverso y representativo de la escena musical de Zaragoza.

En la Sala López actuará The Bronson el próximo sábado, 4 de octubre / Jaime Oriz

Los más destacados

Entre los nombres propios de los que se podrán disfrutar se encuentran nombres como Slow Burn Drifters, que actuarán en la Sala Creedence, entrelazando sonoridades de alternative-indie, gothic americana y dream pop en sus canciones intensas y cargadas de atmósfera. En La Ley Seca abrirán las fiestas El Vicio del Duende, banda zaragozana de rock urbano y pop creada en 2004, ganadora del Festival Popyrock en 2006 e influenciada por Marea o La Fuga. El Rock & Blues acogerá a In Materia, sólida formación con más de una década de trayectoria, varios discos reconocidos en los Premios de la Música Aragonesa y un directo poderoso que mezcla rock con toques electrónicos.

En la Sala Z será el turno de Las Doloritas, surgidas en 2022 con un sonido entre el stoner y el rock’n’roll, con un EP que están presentando en directo. En La Lata de Bombillas se celebrará el 20 aniversario del primer EP de Los Twangs, banda zaragozana de rock and roll de serie-B. La Sala López contará con The Bronson, referentes del 'spaghetti funk' local que convierten cada concierto en una fiesta participativa. En La Casa del Loco destacan los australianos Private Function, irreverente grupo de punk conocido por su energía en directo, acompañados por los zaragozanos Los Bien Bien con su rock punk garajero.

Moliner 7 será una de las salas con música en vivo estas Fiestas del Pilar / Jaime Oriz

La programación también ofrece citas en Moliner 7 con Nita & The Wild Cats, que recuperan el espíritu del rock’n’roll y el rockabilly clásico, y en La Campana Underground con The Bons Vivants, que combinan boleros, swing, manouche y pop con un aire festivo. En la Sala Oasis brillará la esperada actuación de Saurom, referentes del folk metal español que presentan su gira 'El Principito Tour 2025/2026'. Y cerrando el recorrido, El Refugio del Crápula contará con Verde ReverDe, que pondrá su toque alternativo a las fiestas.

La programación completa se puede consultar en la web de la asociación.