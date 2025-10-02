Atracciones, precios y horarios del recinto ferial de Valdespartera

La apertura del recinto ferial de Valdespartera marca el inicio de las fiestas. No es el pregón, pero sí un símbolo del ambiente festivo que envuelve a toda Zaragoza. Las Fiestas del Pilar comienzan oficialmente el sábado 4 de octubre, pero desde este viernes 3 ya se puede disfrutar de uno de los puntos de encuentro preferidos por pequeños y mayores. Este año se han instalado 138 feriantes con sus carruseles, atracciones, tómobolas, casetas de habilidad y restaurantes. Atracciones, juegos, luces, comida y sobre todo diversión van a volver a desbordar el recinto ferial de Valdespartera.

Los precios de esta edición oscilan entre los 3,5 y los 4 euros, con unas pocas atracciones que pueden llegar hasta los 5. “Pero son las menos”, explica José Soria, responsable de que todo salga bien en las ferias. Además, los visitantes van a poder disfrutar de una oferta de 2x1 en las atracciones del 14 al 16 de octubre. Por su parte, el domingo 19 de octubre será el día popular, con todas las atracciones al 50 por ciento. En este sentido, destaca que casetas de tiro y restaurantes también bonificarán sus precios en la traca final de las ferias.

Los asistentes van a poder disfrutar de una amplia propuesta de diversión, incluidas las dos novedades principales de 2025: Impact, una recién estrenada atracción que promete emociones fuertes para todos, y el Látigo, que cerca de 15 años después regresa a Zaragoza para poner a prueba la capacidad de resistencia de todo aquel que se adentre: “Esta es una de esas atracciones de toda la vida, de las que nos han marcado desde nuestra infancia”, recuerda Soria.

“Las ferias son una tradición y un desahogo. Venir a disfrutar un rato es aparcar los problemas, disfrutar de algo que desde que somos niños hemos estado esperando”, añade José Soria, quien espera con los brazos abiertos a los miles de visitantes que cada año recibe el recinto ferial.

Las ferias también destacan por su particular oferta gastronómica que permite reponer fuerzas tras una intensa jornada de atracciones. No faltan las churrerías, las patatas asadas, las manzanas de caramelo, la comida mexicana, los kebabs, los dulces y los restaurantes con un amplio abanico de menús y propuestas.

Este año vuelven a implantarse las medidas para mitigar la contaminación acústica, que el año pasado registraron un notable éxito para minimizar las molestias al vecindario de Valdespartera.

Estos son los horarios del recinto ferial de Valdespartera

Viernes 3 de octubre: de 17:00 a 5:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.

de 17:00 a 5:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Sábado 4 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 5:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo luz y sonido.

de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 5:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo luz y sonido. Domingo 5 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 04:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.

de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 04:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Del lunes 6 al jueves 9 de octubre: de 17:00 a 4:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.

de 17:00 a 4:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Viernes 10 de octubre: de 17:00 a 5:00. A las 18:00 recorrerá sus calles el cabezudo Marcelino. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.

de 17:00 a 5:00. A las 18:00 recorrerá sus calles el cabezudo Marcelino. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Sábado 11 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 5:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.

de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 5:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Domingo 12 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 5:00h. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.

de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 5:00h. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Lunes 13 de octubre: de 17:00 a 15:00 y de 17:00 a 1:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.

de 17:00 a 15:00 y de 17:00 a 1:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Martes 14 de octubre: de 17:00 a 1:00h. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Día de 2×1 en atracciones.

de 17:00 a 1:00h. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Día de 2×1 en atracciones. Miércoles 15 de octubre: de 17:00 a 1:00. A las 18:00 los cabezudos recorrerán sus calles. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo luz y sonido. Día de 2×1 en atracciones.

de 17:00 a 1:00. A las 18:00 los cabezudos recorrerán sus calles. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo luz y sonido. Día de 2×1 en atracciones. Jueves 16 de octubre: de 17:00 a 1:00. Será el día sin ruido de 17:00 a 20:00. A las 18:00 el cabezudo Marcelino recorrerá sus calles. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Día del 2×1 en atracciones.

de 17:00 a 1:00. Será el día sin ruido de 17:00 a 20:00. A las 18:00 el cabezudo Marcelino recorrerá sus calles. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Día del 2×1 en atracciones. Viernes 17 de octubre: de 17:00 a 3:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.

de 17:00 a 3:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Sábado 18 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 3:00h. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. A las 22:00 se celebrará la Gran Noche de Fuegos Artificiales.

de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 3:00h. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. A las 22:00 se celebrará la Gran Noche de Fuegos Artificiales. Domingo 19 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 00:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Es el día popular, con atracciones al 50 por ciento.

Atracciones y casetas

El recinto ferial de Zaragoza cuenta con atractivos para todos los públicos y gustos. Destacan las 19 infantiles, las 27 de adultos y las 9 con espectáculo. Además, hay rifas, tómbolas, bingos-grúa y bumpers, casetas de habilidad y de alimentación. Este es el listado de las atracciones y casetas: