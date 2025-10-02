Atracciones, precios y horarios del recinto ferial de Valdespartera
Las ferias abren sus puertas este viernes 3 de octubre hasta el domingo 19. El recinto contará con 138 propuestas entre casetas de tiro y habilidad, tómbolas, restaurantes y atracciones con precios entre 3,5 y 5 euros y promociones especiales como el 2x1 y el Día Popular.
La apertura del recinto ferial de Valdespartera marca el inicio de las fiestas. No es el pregón, pero sí un símbolo del ambiente festivo que envuelve a toda Zaragoza. Las Fiestas del Pilar comienzan oficialmente el sábado 4 de octubre, pero desde este viernes 3 ya se puede disfrutar de uno de los puntos de encuentro preferidos por pequeños y mayores. Este año se han instalado 138 feriantes con sus carruseles, atracciones, tómobolas, casetas de habilidad y restaurantes. Atracciones, juegos, luces, comida y sobre todo diversión van a volver a desbordar el recinto ferial de Valdespartera.
Los precios de esta edición oscilan entre los 3,5 y los 4 euros, con unas pocas atracciones que pueden llegar hasta los 5. “Pero son las menos”, explica José Soria, responsable de que todo salga bien en las ferias. Además, los visitantes van a poder disfrutar de una oferta de 2x1 en las atracciones del 14 al 16 de octubre. Por su parte, el domingo 19 de octubre será el día popular, con todas las atracciones al 50 por ciento. En este sentido, destaca que casetas de tiro y restaurantes también bonificarán sus precios en la traca final de las ferias.
Los asistentes van a poder disfrutar de una amplia propuesta de diversión, incluidas las dos novedades principales de 2025: Impact, una recién estrenada atracción que promete emociones fuertes para todos, y el Látigo, que cerca de 15 años después regresa a Zaragoza para poner a prueba la capacidad de resistencia de todo aquel que se adentre: “Esta es una de esas atracciones de toda la vida, de las que nos han marcado desde nuestra infancia”, recuerda Soria.
“Las ferias son una tradición y un desahogo. Venir a disfrutar un rato es aparcar los problemas, disfrutar de algo que desde que somos niños hemos estado esperando”, añade José Soria, quien espera con los brazos abiertos a los miles de visitantes que cada año recibe el recinto ferial.
Las ferias también destacan por su particular oferta gastronómica que permite reponer fuerzas tras una intensa jornada de atracciones. No faltan las churrerías, las patatas asadas, las manzanas de caramelo, la comida mexicana, los kebabs, los dulces y los restaurantes con un amplio abanico de menús y propuestas.
Este año vuelven a implantarse las medidas para mitigar la contaminación acústica, que el año pasado registraron un notable éxito para minimizar las molestias al vecindario de Valdespartera.
Estos son los horarios del recinto ferial de Valdespartera
- Viernes 3 de octubre: de 17:00 a 5:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.
- Sábado 4 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 5:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo luz y sonido.
- Domingo 5 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 04:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.
- Del lunes 6 al jueves 9 de octubre: de 17:00 a 4:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.
- Viernes 10 de octubre: de 17:00 a 5:00. A las 18:00 recorrerá sus calles el cabezudo Marcelino. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.
- Sábado 11 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 5:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.
- Domingo 12 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 5:00h. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.
- Lunes 13 de octubre: de 17:00 a 15:00 y de 17:00 a 1:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.
- Martes 14 de octubre: de 17:00 a 1:00h. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Día de 2×1 en atracciones.
- Miércoles 15 de octubre: de 17:00 a 1:00. A las 18:00 los cabezudos recorrerán sus calles. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo luz y sonido. Día de 2×1 en atracciones.
- Jueves 16 de octubre: de 17:00 a 1:00. Será el día sin ruido de 17:00 a 20:00. A las 18:00 el cabezudo Marcelino recorrerá sus calles. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Día del 2×1 en atracciones.
- Viernes 17 de octubre: de 17:00 a 3:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido.
- Sábado 18 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 3:00h. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. A las 22:00 se celebrará la Gran Noche de Fuegos Artificiales.
- Domingo 19 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 00:00. A las 20:30 y 23:00 habrá un espectáculo de luz y sonido. Es el día popular, con atracciones al 50 por ciento.
Atracciones y casetas
El recinto ferial de Zaragoza cuenta con atractivos para todos los públicos y gustos. Destacan las 19 infantiles, las 27 de adultos y las 9 con espectáculo. Además, hay rifas, tómbolas, bingos-grúa y bumpers, casetas de habilidad y de alimentación. Este es el listado de las atracciones y casetas:
- Aquadiver
- Pista Americana
- Kangurito Infantil
- Regata
- Caballitos Marco
- Toro Sentado
- Baby Infantil
- Látigo Macareno
- Autos Locos
- Globo Hinchable
- Hotel
- Donkey Kong
- Noria Infantil Albiñana
- Baby Cadenas
- Aladín
- Baby
- Superpista Americana
- Camas Elásticas
- Jumping Spider
- Planeta Jurásico
- Bufalito
- Simulador 6D
- Jungla Encantada Rápidos
- Pista de Coches Autocooter Miami
- Super Ola XXXL
- Skylab
- Montaña Rusa Selva Encantada
- Super Rana XXL
- Extreme
- Héroes
- Telecombate
- Super Tortugas Ninja
- Iron Maxx
- Mega canguro XXXL
- Megabross
- Inverter
- Impact
- Mini Pista de Quasd y Coches
- Alcatraz
- Super Ratón
- Panorámica XXL
- Pista Autos de Coche
- Gigant XXL
- Tren de la Bruja
- Aviones
- Tokito
- Happy Family King Circus
- El Monasterio
- Mansión del Terror
- Torrente 5
- Hollywood 4 Family
- Bingo Los Ángeles
- Tómbola Antojitos
- Rifa
- Tómbola Jamones
- Tómbola Tombolay
- Caseta Tiro Pedro Blanca
- La Tentación
- Mega Grúas 1
- Penalty Show
- Mega Penalty
- Caseta de Tiro
- Pesca de patos
- Grúas Giga Techno
- Pesca de Patos
- Queen Machine
- Mega Grúas 3
- Mundo Loco
- Barco Pirata
- World Games
- Gusano Loco
- Magic Cute
- Carrera de camellos
- Tiro de Agua
- Premiolandia
- Caseta de dardos y pelotas
- Divertiocio Planet
- High Energy
- Caseta Multijuegos
- Caseta Multijuegos de Habilidad
- Multijuegos
- Joker Casino
- Casino Montecarlo Vip
- Caseta de Tiro
- Caseta de Juegos de Habilidad
- Multijuegos Costa
- Caseta Multijuegos
- Multijuegos Ducal
- Caseta de Juegos de Habilidad
- Juegos de Habilidad
- Caseta Los Ángeles
- Beni Games World
- Caseta de Globos y Baloncesto
- Pesca de Patos
- Sweets and Games ESPJ
- Caseta de Juegos de Habilidad
- Billetes Antojitos
- Salón de Juegos
- Lara Ducal
- Remolque Caseta de Juegos
- Caseta Pulsa y Habilidad
- Remolque Multijuegos Cachichilandia
- Eurojuegos Hns. Crespillo
- Caseta de Tiro Los Tonelles
- Caseta Tiro
- Caseta de Habilidad Pedro Benito Araque