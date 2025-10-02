El día grande del Pilar dispara la ocupación hotelera en Zaragoza hasta casi el 86%

Horeca Hoteles Zaragoza espera ocupaciones medias de casi el 69% para las Fiestas del Pilar, cuando el año pasado rozaron el 67 %, mientras que esta rozará el 86 % el día 11, la víspera del día del Pilar.

A dos días de que comiencen las fiestas, la Asociación de Hoteles de Zaragoza y provincia ha presentado sus expectativas de ocupación, que prevén que sea ligeramente superior al del año pasado.

A pesar de esta mejora, la cifra aún se queda lejos de las obtenidas antes de la pandemia, porque aún hay ocho puntos de distancia con los porcentajes registrados antes de 2020. En 2019 el porcentaje de ocupación fue del 77,5%.

Desde Horeca precisan que los días de mayor ocupación hotelera en Zaragoza capital para estas fechas son los dos fines de semana que comprenden las fiestas, en especial el fin de semana del día del Pilar.

Así, destaca el sábado 4 de octubre con un 82,04% de ocupación, el viernes 10 de octubre con un 77,66%, el sábado 11 de octubre con 86,49% y el domingo 12 de octubre con una previsión del 77,59%.

El resto de días la previsión de ocupación se sitúa en torno al abanico del 56-70%.

Según los datos de Horeca, y al contrario de lo sucedido el año pasado, disminuyen ligeramente los visitantes extranjeros.

Así, este año se registra una previsión del 16,95% frente al 18,64% de 2024. Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido son los países desde los que más turistas llegan, mientras que Madrid, Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra, Catislla-La Mancha y Castilla y León son las principales comunidades de procedencia del turista español.

Por otro lado, según las previsiones que ha recabado Horeca entre sus establecimientos asociados, se prevé un ligero aumento de la estancia media durante estas fiestas en la capital aragonesa, que pasa a 2,14 días frente a 1,92 días del año pasado.

Apuntan que la coincidencia del día festivo del Pilar en domingo ha ayudado a mejorar ligeramente los porcentajes previstos de ocupación este año y a alargar las estancias también el domingo durante ese fin de semana.