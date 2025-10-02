El Mercadillo de Las Armas vuelve a Zaragoza para las Fiestas del Pilar: feria gastronómica, talleres y bailes gratuitos

Las Fiestas del Pilar también tendrán este año un espacio muy especial en Las Armas, donde se celebrarán las tradicionales cuatro ediciones únicas de feria dedicadas a la artesanía y a la alimentación. Durante estas jornadas, la Plaza de Las Armas se transformará en un punto de encuentro para vecinos, familias y visitantes que deseen disfrutar de un ambiente festivo, lleno de propuestas culturales y de ocio.

Además de los puestos de productos locales y artesanales, el programa incluirá animados bailes y un variado repertorio de actividades infantiles pensadas para entretener y divertir a los más pequeños. Las citas tendrán lugar los días 4, 5, 11 y 12 de octubre, en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde, con acceso completamente libre para que todo el público pueda acercarse a compartir la experiencia.

Mercadillo de artesanía y alimentación

Completa oferta de gastronomía con cafés, cerveza, dulces, aperitivos, bocadillos, hamburguesas... en los stands de Matisse, Cake Away y Goza. Además, cada jornada nos acompañarán diferentes artesanos y comerciantes llegados desde todos los puntos de Aragón e incluso, desde fuera de nuestra comunidad. Podrás pasar por el mercado en días diferentes para encontrar una oferta distinta en cada ocasión con stands de textil, artesanía, libros, alimentación, ilustración, bisutería... Y por supuesto, iniciativas solidarias con Bigotes callejeros, El Rincón de Nekomiau y EncontrArte.

Actividades infantiles

Las primeras actividades serán el sábado día 4 con el Pintacaras de Espacio Boteral desde las 11:30 horas y el cuentacuentos de Sonia Pavón a las 12 horas. A las 13 horas llegará el cuento 'La Mochila de Cora' de Andrea Sevilla y por la tarde, desde las 18h será el turno de Esther Laínez. El domingo día 5 desde las 11:30h y durante todo el día habrá talleres con Rayuela, pintacaras con Espacio Boteral y los cuentacuentos de Nerea Resa, Animalastros y Princess in Love. El 11 de octubre tampoco faltarán los pintacaras, los talleres con Universo Marevoli y los cuentos de Luis Pisa y La Sita Bea por la mañana, y de Animalastros por la tarde. El día grande de las Fiestas, el 12 de octubre, Espacio Boteral y Hola Monstruo nos divertirán desde las 11:30h con un montón de actividades infantiles.

¡Ven a bailar a La Armas!

Y como las Fiestas del Pilar no son nada sin unos buenos bailes, los días 4 y 5 de octubre desde las 12 del mediodía nos acompañará Swing & Co con sus clases abiertas de lindy hop durante el sábado y rock and roll para el domingo.