Festival Internacional de Circo de Zaragoza 2025: fechas, artistas y espectáculos imperdibles

Diez artistas de talla mundial competirán entre el 3 y el 26 de octubre en el II Festival Internacional de Circo de Zaragoza. De nuevo de la mano de Rossi Show, la capital aragonesa disfrutará durante sus fiestas de un espectáculo circense que dejará al público con la boca abierta.

Bajo la Gran Carpa Blanca del recinto de Valdespartera los espectadores se sumergirán en un ambiente vibrante lleno de magia, color y emociones en estado puro con actuaciones sorprendentes. Los malabares con sombreros dee Sage Macaggi, competirán conlos patines acrobáticos de Skating Flash, los malabares con pelotas de Vanessa Berousek, las cintas aéreas de Vic Bubnova o el quick change de Réka Szabó. En la lucha por hacerse con el Payaso Baturro de Oro también entrarán Secret of muy soul, con su aro aéreo, Isabela y Ernesto con su cuadrante ruso, Deadly Games con su lanzamiento de cuchillos, el mano a mano de Nikolai ShCherbak y Anatoly Boiko y el huumor de César Días.

Un jurado técnico, formado por reconocidos productores y directores del mundo del circo, serán los encargados de calificar cada número de esta élite circense. Además, este año el público mantiene en su poder la capacidad de votar por su pase favorito. Será el que consiga más apoyos de los espectadores zaragozanos quien logre el premio especial de la Ciudad de Zaragoza.

El festival también trae consigo la exposición sobre la historia del circo, un recorrido por la evolución que ha tenido el arte circense a lo largo de los siglos para descubrir las curiosidades más fascinantes de este mundo.

Y este año, además, se podrá disfrutar de la experiencia Planeta Jurásico, una gran exposición de dinosaurios.

Terror y mucho humor

Y, junto a la Carpa Blanca, se levantará la Carpa Maldita para acoger una nueva edición del Circo del Miedo. Radu Bratianu, un peculiar director de circo de época y origen desconocido presentará en Zaragoza su colección de «criaturas y especímenes raros». Una explosión de adrenalina y emoción no apta para todos los públicos. Solo los más atrevidos podrán disfrutar del espectáculo con un sinfín de personajes excéntricos que harán que tiembles de emoción durante una hora y media. La combinación de terror y humor de la mano de estrafalarios artistas que desafían lo imposible y retan a la naturaleza humana hará vivir una experiencia espeluznante a quienes consigan adentrarse en la oscuridad.