Las Fiestas del Pilar también se viven en aragonés
La asociación Nogará programa una serie de actor para reivindicar la lengua aragonesa de manera festiva
Con su habitual lema de 'Luenga viva, pueblo vivo (lengua viva, pueblo vivo)', la asociación Nogará seguirá reivindicando el aragonés y qué mejor forma de hacerlo que durante las Fiestas del Pilar cuando miles de personas salen a la calle. Por eso, la asociación que trabaja por la difusión y enseñanza de la lengua aragonesa ha preparado una programación especial ('Pilars 2025 en aragonés') fundamentalmente en la calle.
El jueves 9 de octubre de la plaza Asso saldrá un pasacalles con gaiteros y cabezudos ('Pasavilla con gaiters y cabezudos) con Firme sucarrada y Tierra d'Aragón. Será a las 18.00 horas. Al día siguiente, el viernes 10 de octubre, a las 20.00 horas, la acción transcurrirá desde la plaza de la Seo (plaza d'a Seu) cuando se celebre el Pasavilla de chifo y salterío con a Colla de chiflo y salterio de Zaragoza.
Vermut y juegos tradicionales
Además, el sábado 11 de octubre tanto a las 12.00 como a las 17.00 horas habrá un vermut musical ('vermut mosical con punchadiscos') con P. D. Rasmia en la taberna Ordio Minero en Espoz y Mina.
La programación culminará el último día de las Fiestas del Pilar, el lunes 13 de octubre, a las 12.00 horas, en la plaza Asso con la celebración de juegos tradicionales ('Chuegos tradicionals').
