Las Fiestas del Pilar también se viven en aragonés

Con su habitual lema de 'Luenga viva, pueblo vivo (lengua viva, pueblo vivo)', la asociación Nogará seguirá reivindicando el aragonés y qué mejor forma de hacerlo que durante las Fiestas del Pilar cuando miles de personas salen a la calle. Por eso, la asociación que trabaja por la difusión y enseñanza de la lengua aragonesa ha preparado una programación especial ('Pilars 2025 en aragonés') fundamentalmente en la calle.

El cartel de la programación organizada por Nogará para el Pilar. / NOGARÁ

El jueves 9 de octubre de la plaza Asso saldrá un pasacalles con gaiteros y cabezudos ('Pasavilla con gaiters y cabezudos) con Firme sucarrada y Tierra d'Aragón. Será a las 18.00 horas. Al día siguiente, el viernes 10 de octubre, a las 20.00 horas, la acción transcurrirá desde la plaza de la Seo (plaza d'a Seu) cuando se celebre el Pasavilla de chifo y salterío con a Colla de chiflo y salterio de Zaragoza.

Vermut y juegos tradicionales

Además, el sábado 11 de octubre tanto a las 12.00 como a las 17.00 horas habrá un vermut musical ('vermut mosical con punchadiscos') con P. D. Rasmia en la taberna Ordio Minero en Espoz y Mina.

La programación culminará el último día de las Fiestas del Pilar, el lunes 13 de octubre, a las 12.00 horas, en la plaza Asso con la celebración de juegos tradicionales ('Chuegos tradicionals').