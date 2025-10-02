El barrio y el pueblo de Zaragoza donde actuará Leticia Sabater durante las Fiestas del Pilar

Leticia Sabater no estará en las Fiestas del Pilar. Es un hecho que se sabe desde hace semanas. La nutrida agenda de la artista catalana no incluye su habitual parada en Zaragoza para Pilares como se lleva repitiendo en los últimos años. Se trata de uno de los conciertos más populares del programa que este año no se llevará a cabo después de un verano con mucho protagonismo de la polémica cantante por las fiestas de los pueblos de Aragón.

Aunque no vaya a ser en las Fiestas del Pilar, Leticia Sabater sí que andará estos próximos días por la provincia de Zaragoza. La artista barcelonesa tiene programado un concierto en Alfocea para este viernes a la 1.00 de la madrugada. "Tengo muchas ganas de veros. Alfocea y alrededores, vamos a darlo todo todo todo", explica la propia artista en su perfil de Instagram. Leticia Sabater dará también el pregón de inicio a las fiestas de la Virgen del Rosario en una noche donde no faltarán las vaquillas y el toro de fuego.

La cantante ya ha prometido a sus fans que su concierto tendrá el guion habitual con público en el escenario, fotos e incluso pistolas de agua. La entrada para el concierto que tendrá lugar en el Parque Martín Zahara de Alfocea es gratuita. "Vamos a petarlo, que la noche promete y mucho", concluye. Por lo que quien quiera ver a Leticia Sabater en directo antes de los Pilares deberá desplazarse de madrugada a Alfocea para hacerlo.

En imágenes | Ambientazo en el concierto de Leticia Sabater en las Fiestas de las Delicias / PABLO IBÁÑEZ

Mientras Zaragoza vive las Fiestas del Pilar 2025, la artista barcelonesa volverá a hacer una parada en Aragón, más exactamente en Brea. La cantante se desplazará hasta la comarca del Aranda el próximo jueves 9 de octubre para dar un concierto gratuito en la plaza de España de la localidad a las 19.00 horas. La complicada agenda de Sabater la completan dos conciertos en Navarra el sábado 11 de octubre en Añorbe y Arteaga.

De Las Migas al parque Delicias

El año pasado, Leticia Sabater sí que estuvo presente en las Fiestas del Pilar, aunque fue una decisión que se tomó a pocos días del comienzo de la semana grande de Zaragoza. La Peña Las Migas, situada en la calle Echegaray del barrio Delicias, fue la encargada de acoger en su local un show que no dejó indiferente a nadie.

Además, cabe recordar que Leticia Sabater estuvo presente hace aproximadamente un mes en Zaragoza para dar un concierto en el Parque Delicias por las fiestas del barrio. Un show que atrajo hasta el auditorio a miles de zaragozanos y que tuvo un gran protagonismo infantil.