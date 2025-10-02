Los 66 conciertos en las salas de música durante el Pilar: la programación completa

La asociación Aragón en Vivo, que agrupa a las principales salas de música en directo de la comunidad, ha preparado una intensa programación de 66 conciertos entre el 3 y el 13 de octubre con motivo de las Fiestas del Pilar. Con esta iniciativa, Aragón en Vivo vuelve a poner en valor el papel fundamental de las salas como espacios culturales estables, que ofrecen programación durante todo el año. Su filosofía pasa por apostar por la música en directo como motor cultural, social y turístico, contribuyendo a una oferta permanente más allá de las fiestas.

“Aunque nuestro trabajo es ofrecer una oferta musical estable todo el año, durante estas fiestas tan importantes para la ciudad, desde Aragón en Vivo queremos hacer un especial hincapié en dar apoyo y visibilidad al talento local”, destaca Javier Benito, presidente de la asociación. Por ello, del 3 al 13 de octubre, se podrá disfrutar de propuestas originales como For Sale, Dj Mr. Pendejo, la Séptima Farola, In Materia, La Doloritas, Estévez vs Meléndez, The Bronson, Los Coringas, The Try-Tones, The Bons Vivants, entre otras apuestas que completan un cartel diverso y representativo de la escena musical de Zaragoza.

El Vicio del Duende, In Materia...

Entre los nombres propios de los que se podrán disfrutar se encuentran nombres como Slow Burn Drifters, que actuarán en la Sala Creedence, entrelazando sonoridades de alternative-indie, gothic americana y dream pop en sus canciones intensas y cargadas de atmósfera. En La Ley Seca abrirán las fiestas El Vicio del Duende, banda zaragozana de rock urbano y pop creada en 2004, ganadora del Festival Popyrock en 2006 e influenciada por Marea o La Fuga. El Rock & Blues acogerá a In Materia, sólida formación con más de una década de trayectoria, varios discos reconocidos en los Premios de la Música Aragonesa y un directo poderoso que mezcla rock con toques electrónicos.

La ley seca, la casa del rock, también realiza una programación especial. / JAIME ORIZ

En la Sala Z será el turno de La Doloritas, surgidas en 2022 con un sonido entre el stoner y el rock’n’roll, con un EP que están presentando en directo. En La Lata de Bombillas se celebrará el 20 aniversario del primer EP de Los Twangs, banda zaragozana de rock and roll de serie-B con más de dos décadas de carrera. La Sala López contará con The Bronson, referentes del “spaghetti funk” local que convierten cada concierto en una fiesta participativa. En La Casa del Loco destacan los australianos Private Function, irreverente grupo de punk conocido por su energía en directo, acompañados por los zaragozanos Los Bien Bien con su rock punk garajero.

La programación también ofrece citas en Moliner 7 con Nita & The Wild Cats, que recuperan el espíritu del rock’n’roll y el rockabilly clásico, y en La Campana Underground con The Bons Vivants, que combinan boleros, swing, manouche y pop con un aire festivo. En la Sala Oasis brillará la esperada actuación de Saurom, referentes del folk metal español que presentan su gira 'El Principito Tour 2025/2026'. Y cerrando el recorrido, El Refugio del Crápula contará con Verde ReverDe, que pondrá su toque alternativo a las fiestas.

La programación completa

Sala Creedence

VIERNES 3 OCT · 21:00 · Sala Creedence · Big Muff Brigade + Boke

VIERNES 3 OCT · 23:00 · Sala Creedence · Outside Time con Dj. York & Santi Almusisc

SÁBADO 4 OCT · 21:00 · Sala Creedence · Party Sixty

DOMINGO 5 OCT · 20:00 · Sala Creedence · Cercegada – Presentación de disco

LUNES 6 OCT · 21:00 · Sala Creedence · Go! (EEUU) + GxUxTxSx (Chequia)

JUEVES 9 OCT · 21:00 · Sala Creedence · Paco Moreno

JUEVES 9 OCT · 03:00 · Sala Creedence · Dj. Mr Pendejo

VIERNES 10 OCT · 21:00 · Sala Creedence · Slow Burn Drifters (USA) + Fulcanelli (BCN)

VIERNES 10 OCT · 23:00 · Sala Creedence · manolOn Dj.

SÁBADO 11 OCT · 20:00 · Sala Creedence · V Encuentro DJs Vieja Escuela

DOMINGO 12 OCT · 23:00 · Sala Creedence · Beafair DJ & Friends

La ley seca

VIERNES 3 OCT · 21:00 · La Ley Seca · El Vicio del Duende

SÁBADO 4 OCT · 21:00 · La Ley Seca · La Séptima Farola

VIERNES 10 OCT · 21:00 · La Ley Seca · Tergo + Hell Minds

VIERNES 10 OCT · 23:00 · La Ley Seca · Julita CSC y Chus TFLSC DJs

SÁBADO 11 OCT · 21:00 · La Ley Seca · Inmigrants + Virgo The Superclusters

Rock & Blues

VIERNES 3 OCT · 21:00 · Rock & Blues · El Roce de Platero

SÁBADO 4 OCT · 12:30 · Rock & Blues · 4Bob Reaggae

DOMINGO 5 OCT · 20:00 · Rock & Blues · Jamie Baum

MIÉRCOLES 8 OCT · 21:00 · Rock & Blues · Hippies & Cowboys

SÁBADO 11 OCT · 12:30 · Rock & Blues · In Materia

Sala Z

JUEVES 2 OCT · 21:00 · Sala Z · Jam del Zorro Especial Pilares

VIERNES 3 OCT · 21:30 · Sala Z · Mariachis Reyes de México (Rancheras)

SÁBADO 4 OCT · 21:30 · Sala Z · Boonebreacker (Hard Rock & Heavy 80s/90s)

DOMINGO 5 OCT · 21:30 · Sala Z · Bladimir Ros (Rock Tabernario)

LUNES 6 OCT · 21:30 · Sala Z · Guiñote de Quintacto + Schifo! (Oi! – Post Punk)

MARTES 7 OCT · 21:30 · Sala Z · Las Doloritas (Indie)

MIÉRCOLES 8 OCT · 21:30 · Sala Z · Estévez vs Meléndez

JUEVES 9 OCT · 21:30 · Sala Z · Delto’ (Tributo a Extremoduro)

VIERNES 10 OCT · 21:30 · Sala Z · 1982 (Tributo a Ilegales)

SÁBADO 11 OCT · 21:30 · Sala Z · ¡Esas palmas, coño! (Tributo a Siniestro Total)

DOMINGO 12 OCT · 21:30 · Sala Z · Tote el Entreverao y los Rumberos de Alquiler (Rumba)

LUNES 13 OCT · 22:00 · Sala Z · El Pilar de los Camareros con DJ Cuático

(Todos los eventos en Sala Z son con entrada gratuita hasta completar aforo)

La lata de bombillas

JUEVES 2 OCT · 21:00 · La Lata de Bombillas · Los Peoes (UK)

VIERNES 3 OCT · 21:00 · La Lata de Bombillas · For Your Information + Ortopedia Técnica

VIERNES 10 OCT · 21:00 · La Lata de Bombillas · Los Twangs (20 aniversario primer EP)

Sala López

MIÉRCOLES 1 OCT · 21:00 · Sala López · Sara Hebe (Argentina)

VIERNES 3 OCT · 21:00 · Sala López · Ratzinger (Bilbo) + Soez (Gasteiz)

SÁBADO 4 OCT · 21:00 · Sala López · The Bronson (Zgz)

SÁBADO 4 OCT · 00:00 · Sala López · Bunda Party Pilares

VIERNES 10 OCT · 00:00 · Sala López · Afrohouse

SÁBADO 11 OCT · 00:00 · Sala López · Zgz Fetish Night

DOMINGO 12 OCT · 21:00 · Sala López · Gus G. (Firewind, Ozzy Osbourne) + Ronnie Romero (Rainbow, Lords of Black, The Ferrymen)

DOMINGO 12 OCT · 00:00 · Sala López · Flow 2000

La casa del loco

VIERNES 3 OCT · La Casa del Loco · Iron Maños

SÁBADO 4 OCT · La Casa del Loco · Coringas + Jose Insaciable

JUEVES 9 OCT · La Casa del Loco · Las Baronesas y Los Vándalos

VIERNES 10 OCT · La Casa del Loco · Tributo Más Birras: Noche de Birras

SÁBADO 11 OCT · La Casa del Loco · Private Function (Australia) + Los Bien Bien

DOMINGO 12 OCT · La Casa del Loco · The Reflectors (USA) + For Sale

Moliner 7

VIERNES 3 OCT · 21:00 · Moliner 7 · Molisession

SÁBADO 4 OCT · 13:00 · Moliner 7 · Monotone

DOMINGO 5 OCT · 13:00 · Moliner 7 · Ale D’Vo Banda

MIÉRCOLES 8 OCT · 21:00 · Moliner 7 · Kanay

JUEVES 9 OCT · 21:00 · Moliner 7 · Di’Versionni

VIERNES 10 OCT · 21:00 · Moliner 7 · Green Hot Chili Pickles (Tributo Red Hot Chili Peppers)

SÁBADO 11 OCT · 13:00 · Moliner 7 · Nita & The Wild Cats

DOMINGO 12 OCT · 21:00 · Moliner 7 · The Try Tones

La Campana Underground

DOMINGO 5 OCT · 19:00 · La Campana Underground · The Bons Vivants

MARTES 7 OCT · 20:30 · La Campana Underground · Mediterráneos

LUNES 13 OCT · 19:00 · La Campana Underground · St. Edward’s Concert

Sala Oasis

VIERNES 3 OCT · 21:00 · Sala Oasis · Saurom

SÁBADO 4 OCT · 21:00 · Sala Oasis · La Prohibida & Kika Lorace

DOMINGO 5 OCT · 21:00 · Sala Oasis · David Calzado y su Charanga Habanera

El refugio del crápula