Los 66 conciertos en las salas de música durante el Pilar: la programación completa
Aragón en Vivo apuesta por propuestas tan variadas como Slow Burn Drifters, Saurom, In Materia, Los Twangs y The Bronson
La asociación Aragón en Vivo, que agrupa a las principales salas de música en directo de la comunidad, ha preparado una intensa programación de 66 conciertos entre el 3 y el 13 de octubre con motivo de las Fiestas del Pilar. Con esta iniciativa, Aragón en Vivo vuelve a poner en valor el papel fundamental de las salas como espacios culturales estables, que ofrecen programación durante todo el año. Su filosofía pasa por apostar por la música en directo como motor cultural, social y turístico, contribuyendo a una oferta permanente más allá de las fiestas.
“Aunque nuestro trabajo es ofrecer una oferta musical estable todo el año, durante estas fiestas tan importantes para la ciudad, desde Aragón en Vivo queremos hacer un especial hincapié en dar apoyo y visibilidad al talento local”, destaca Javier Benito, presidente de la asociación. Por ello, del 3 al 13 de octubre, se podrá disfrutar de propuestas originales como For Sale, Dj Mr. Pendejo, la Séptima Farola, In Materia, La Doloritas, Estévez vs Meléndez, The Bronson, Los Coringas, The Try-Tones, The Bons Vivants, entre otras apuestas que completan un cartel diverso y representativo de la escena musical de Zaragoza.
El Vicio del Duende, In Materia...
Entre los nombres propios de los que se podrán disfrutar se encuentran nombres como Slow Burn Drifters, que actuarán en la Sala Creedence, entrelazando sonoridades de alternative-indie, gothic americana y dream pop en sus canciones intensas y cargadas de atmósfera. En La Ley Seca abrirán las fiestas El Vicio del Duende, banda zaragozana de rock urbano y pop creada en 2004, ganadora del Festival Popyrock en 2006 e influenciada por Marea o La Fuga. El Rock & Blues acogerá a In Materia, sólida formación con más de una década de trayectoria, varios discos reconocidos en los Premios de la Música Aragonesa y un directo poderoso que mezcla rock con toques electrónicos.
En la Sala Z será el turno de La Doloritas, surgidas en 2022 con un sonido entre el stoner y el rock’n’roll, con un EP que están presentando en directo. En La Lata de Bombillas se celebrará el 20 aniversario del primer EP de Los Twangs, banda zaragozana de rock and roll de serie-B con más de dos décadas de carrera. La Sala López contará con The Bronson, referentes del “spaghetti funk” local que convierten cada concierto en una fiesta participativa. En La Casa del Loco destacan los australianos Private Function, irreverente grupo de punk conocido por su energía en directo, acompañados por los zaragozanos Los Bien Bien con su rock punk garajero.
La programación también ofrece citas en Moliner 7 con Nita & The Wild Cats, que recuperan el espíritu del rock’n’roll y el rockabilly clásico, y en La Campana Underground con The Bons Vivants, que combinan boleros, swing, manouche y pop con un aire festivo. En la Sala Oasis brillará la esperada actuación de Saurom, referentes del folk metal español que presentan su gira 'El Principito Tour 2025/2026'. Y cerrando el recorrido, El Refugio del Crápula contará con Verde ReverDe, que pondrá su toque alternativo a las fiestas.
La programación completa
Sala Creedence
- VIERNES 3 OCT · 21:00 · Sala Creedence · Big Muff Brigade + Boke
- VIERNES 3 OCT · 23:00 · Sala Creedence · Outside Time con Dj. York & Santi Almusisc
- SÁBADO 4 OCT · 21:00 · Sala Creedence · Party Sixty
- DOMINGO 5 OCT · 20:00 · Sala Creedence · Cercegada – Presentación de disco
- LUNES 6 OCT · 21:00 · Sala Creedence · Go! (EEUU) + GxUxTxSx (Chequia)
- JUEVES 9 OCT · 21:00 · Sala Creedence · Paco Moreno
- JUEVES 9 OCT · 03:00 · Sala Creedence · Dj. Mr Pendejo
- VIERNES 10 OCT · 21:00 · Sala Creedence · Slow Burn Drifters (USA) + Fulcanelli (BCN)
- VIERNES 10 OCT · 23:00 · Sala Creedence · manolOn Dj.
- SÁBADO 11 OCT · 20:00 · Sala Creedence · V Encuentro DJs Vieja Escuela
- DOMINGO 12 OCT · 23:00 · Sala Creedence · Beafair DJ & Friends
La ley seca
- VIERNES 3 OCT · 21:00 · La Ley Seca · El Vicio del Duende
- SÁBADO 4 OCT · 21:00 · La Ley Seca · La Séptima Farola
- VIERNES 10 OCT · 21:00 · La Ley Seca · Tergo + Hell Minds
- VIERNES 10 OCT · 23:00 · La Ley Seca · Julita CSC y Chus TFLSC DJs
- SÁBADO 11 OCT · 21:00 · La Ley Seca · Inmigrants + Virgo The Superclusters
Rock & Blues
- VIERNES 3 OCT · 21:00 · Rock & Blues · El Roce de Platero
- SÁBADO 4 OCT · 12:30 · Rock & Blues · 4Bob Reaggae
- DOMINGO 5 OCT · 20:00 · Rock & Blues · Jamie Baum
- MIÉRCOLES 8 OCT · 21:00 · Rock & Blues · Hippies & Cowboys
- SÁBADO 11 OCT · 12:30 · Rock & Blues · In Materia
Sala Z
- JUEVES 2 OCT · 21:00 · Sala Z · Jam del Zorro Especial Pilares
- VIERNES 3 OCT · 21:30 · Sala Z · Mariachis Reyes de México (Rancheras)
- SÁBADO 4 OCT · 21:30 · Sala Z · Boonebreacker (Hard Rock & Heavy 80s/90s)
- DOMINGO 5 OCT · 21:30 · Sala Z · Bladimir Ros (Rock Tabernario)
- LUNES 6 OCT · 21:30 · Sala Z · Guiñote de Quintacto + Schifo! (Oi! – Post Punk)
- MARTES 7 OCT · 21:30 · Sala Z · Las Doloritas (Indie)
- MIÉRCOLES 8 OCT · 21:30 · Sala Z · Estévez vs Meléndez
- JUEVES 9 OCT · 21:30 · Sala Z · Delto’ (Tributo a Extremoduro)
- VIERNES 10 OCT · 21:30 · Sala Z · 1982 (Tributo a Ilegales)
- SÁBADO 11 OCT · 21:30 · Sala Z · ¡Esas palmas, coño! (Tributo a Siniestro Total)
- DOMINGO 12 OCT · 21:30 · Sala Z · Tote el Entreverao y los Rumberos de Alquiler (Rumba)
- LUNES 13 OCT · 22:00 · Sala Z · El Pilar de los Camareros con DJ Cuático
(Todos los eventos en Sala Z son con entrada gratuita hasta completar aforo)
La lata de bombillas
- JUEVES 2 OCT · 21:00 · La Lata de Bombillas · Los Peoes (UK)
- VIERNES 3 OCT · 21:00 · La Lata de Bombillas · For Your Information + Ortopedia Técnica
- VIERNES 10 OCT · 21:00 · La Lata de Bombillas · Los Twangs (20 aniversario primer EP)
Sala López
- MIÉRCOLES 1 OCT · 21:00 · Sala López · Sara Hebe (Argentina)
- VIERNES 3 OCT · 21:00 · Sala López · Ratzinger (Bilbo) + Soez (Gasteiz)
- SÁBADO 4 OCT · 21:00 · Sala López · The Bronson (Zgz)
- SÁBADO 4 OCT · 00:00 · Sala López · Bunda Party Pilares
- VIERNES 10 OCT · 00:00 · Sala López · Afrohouse
- SÁBADO 11 OCT · 00:00 · Sala López · Zgz Fetish Night
- DOMINGO 12 OCT · 21:00 · Sala López · Gus G. (Firewind, Ozzy Osbourne) + Ronnie Romero (Rainbow, Lords of Black, The Ferrymen)
- DOMINGO 12 OCT · 00:00 · Sala López · Flow 2000
La casa del loco
- VIERNES 3 OCT · La Casa del Loco · Iron Maños
- SÁBADO 4 OCT · La Casa del Loco · Coringas + Jose Insaciable
- JUEVES 9 OCT · La Casa del Loco · Las Baronesas y Los Vándalos
- VIERNES 10 OCT · La Casa del Loco · Tributo Más Birras: Noche de Birras
- SÁBADO 11 OCT · La Casa del Loco · Private Function (Australia) + Los Bien Bien
- DOMINGO 12 OCT · La Casa del Loco · The Reflectors (USA) + For Sale
Moliner 7
- VIERNES 3 OCT · 21:00 · Moliner 7 · Molisession
- SÁBADO 4 OCT · 13:00 · Moliner 7 · Monotone
- DOMINGO 5 OCT · 13:00 · Moliner 7 · Ale D’Vo Banda
- MIÉRCOLES 8 OCT · 21:00 · Moliner 7 · Kanay
- JUEVES 9 OCT · 21:00 · Moliner 7 · Di’Versionni
- VIERNES 10 OCT · 21:00 · Moliner 7 · Green Hot Chili Pickles (Tributo Red Hot Chili Peppers)
- SÁBADO 11 OCT · 13:00 · Moliner 7 · Nita & The Wild Cats
- DOMINGO 12 OCT · 21:00 · Moliner 7 · The Try Tones
La Campana Underground
- DOMINGO 5 OCT · 19:00 · La Campana Underground · The Bons Vivants
- MARTES 7 OCT · 20:30 · La Campana Underground · Mediterráneos
- LUNES 13 OCT · 19:00 · La Campana Underground · St. Edward’s Concert
Sala Oasis
- VIERNES 3 OCT · 21:00 · Sala Oasis · Saurom
- SÁBADO 4 OCT · 21:00 · Sala Oasis · La Prohibida & Kika Lorace
- DOMINGO 5 OCT · 21:00 · Sala Oasis · David Calzado y su Charanga Habanera
El refugio del crápula
- MIÉRCOLES 9 OCT · 20:30 · El Refugio del Crápula · Verde ReverDe
- Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
- El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
- La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
- El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
- Miseria con vistas al lujo en Zaragoza: 'Cuando nos echen no sabemos dónde ir
- Hallan muerto a un joven sin hogar en pleno centro de Zaragoza: 'Era buena gente
- Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
- Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo