Los movimientos feministas salen a la calle (y al pregón) por los puntos violeta en Zaragoza: "Normaliza el machismo institucional"

El cambio de terminología en los ya extintos puntos violeta de Zaragoza para las próximas Fiestas del Pilar, que se transformarán en "espacios seguros unisex", ha provocado el rechazo de parte de la opinión pública, además del propio Gobierno de España. Una polémica que llegará a las calles durante las fiestas, ya que hay varios movimientos feministas convocando distintas protestas.

La primera llegará el día del pregón, bautizado como "antipregón" por el colectivo ciclista Bielas Salvajes. En un comunicado en sus redes sociales, comienzan denunciando que "el ayuntamiento PP-Vox sigue haciendo de las suyas". "Nos quitan los Puntos Violeta y los convierten en espacios unisex, intentando una vez más borrar nuestras experiencias y todo lo conseguido", apostillan.

Motivos que les han llevado a convocar una marcha ciclista el próximo sábado, a partir de las 17.30 horas, que acabará en la plaza del Pilar, donde esa misma tarde se celebrará el pregón. "Seguimos juntes y organizades, no renunciamos a nada. Si ellos no nos protegen, seguiremos haciéndolo entre nosotres. Hace tiempo que sabemos que nos defienden nuestras amigas...", continúa el texto, que concluye: "Queremos estar y sentirnos segures estas fiestas. ¡Frente a su borrado, nuestra lucha!".

La Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) también saldrá a la calle por lo mismo. En su caso, el martes, a las 19.00 horas, en plaza España. Lo harán bajo el lema de los "martes lilas" y "contra las violencias machistas": "Este ayuntamiento cede y retrocede, y hace unos pilares contra las mujeres, cometiendo un retroceso inadmisible, invisibilizando la violencia machista, y vulnerando el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos".

"La sustitución de los puntos violetas por espacios unisex es una cesión política a la ultraderecha que borra a las víctimas y normaliza el machismo institucional", prosigue, para sentenciar: "Unisex niega, violeta defiende".