Las novedades del Espacio Zity para las Fiestas del Pilar: de las actuaciones "continuadas" de un DJ a la nueva iluminación

Apenas queda un día, poco más de 24 horas, para que las Fiestas del Pilar empiecen. Lo harán, como suele ser habitual, un día antes del pregón en el segundo epicentro festivo de Zaragoza, el recinto ferial de Valdespartera. En estos momentos, unos 80 operadores trabajan en la puesta a punto de un Espacio Zity que presenta algunas novedades respecto al año pasado, cuando ya amplió tanto su extensión en 12.000 metros cuadrados, ocupando ahora cerca de 35.000, y su aforo, que creció de los 25.000 a los 30.000 visitantes, una media diaria que suele cumplir.

En una visita al recinto, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha acompañado junto a varios concejales del ayuntamiento al gestor, Míchel Pérez, quien ha detallado algunos de esos cambios. Antes de entrar, los zaragozanos deberán recorrer unos 300 metros en forma de L, decisión tomada en base a la seguridad de los aforos ante tal flujo de personas. Cabe recordar que, solo el año pasado, ya se registraron 220.000 visitantes, números que se esperan igualar e incluso superar.

La carpa principal, que estrenará este viernes el concierto de Rels B (para el que se han agotado las entradas, como en buena parte de los eventos), mantendrá su espacio habitual (150 metros por 100) y un aforo limitado a 20.000 personas, con una segunda pantalla para que puedan ver el concierto con más nitidez quienes estén al fondo del recinto. Por segundo año consecutivo, ya se ha instalado un muro acústico, fabricado ad hoc en Zaragoza con una inversión a cargo de los gestores de 120.000 euros, que aísla el ruido para no afectar al descanso de los vecinos de Valdespartera.

En la segunda carpa se han colocado unas bolas "gigantes" que se hincharán e iluminarán durante los shows. Además de esta, habrá una tercera para conciertos de DJ y artistas locales y, como novedad, entre las tres carpas se ubicará un DJ de forma continua, durante todo el día, en un recinto con una gran pantalla y sobre una zona que se ha pintado para las fiestas. En total, hay cinco carpas: tres para conciertos, una para gastronomía y otra como punto de venta. Junto a ellas se ubicará una renovada zona de baños, con cajas de agua iluminadas.

EN IMÁGENES | Todo listo en el Espacio Zity de Zaragoza para las Fiestas del Pilar / Miguel Ángel Gracia

Chueca ha recordado que el recinto principal es el "más grande de Europa para eventos efímeros", algo extrapolable a todo el Espacio Zity. Por su parte, Pérez ha querido "poner en valor el esfuerzo de los promotores", con una inversión de 6 millones anuales. "El público está respondiendo muy bien, hemos agotado las entradas de muchos conciertos y otros como Morad o Manuel Carrasco están al 60% o al 70%", ha concluido. Además, ha reseñado que las infraestructuras aguantaron sin mayor problema a la tormenta del pasado domingo, que generó pequeñas afecciones en la señalética que ha tenido que ser reinstalada.

En cifras

La seguridad también se reforzará, con 36 cámaras de videoviligancia, casi el doble de las de 2024, conectadas en todo momento con el puesto de mando. Y es que a los 30.000 visitantes diarios al Espacio Zity (hay una oferta de más de 60 artistas nacionales e internacionales y programación de humor e infantil) hay que sumar los que pasan cada día por las ferias, que este año han sumado ocho nuevas atracciones y que ya suman 147.

En las novedades se incluyen una carpa con una exposición interactiva sobre dinosaurios, así como dos espectáculos de luz y sonido todos los días a las 20.30 y a las 23.00 horas. Los días 14 y 16 de octubre habrá un 2x1 en atracciones, el día 18 se han programado fuegos artificiales y el Día Popular (19 de octubre) se reducirán los precios en un 50%. El día sin ruido será el 16, entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Por último, será el segundo año consecutivo del Festival Internacional de Circo en Valdespartera, con un aforo de 922 personas, y la tradicional Oktober Fest, que tendrá wifi gratuito, taquillas y capacidad para 3.000 usuarios.