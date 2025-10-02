El paseo Independencia no se cerrará al tráfico durante las Fiestas del Pilar: estos son los únicos días en los que se cortará

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del área de Medio Ambiente y Movilidad, ha diseñado un amplio dispositivo durante las Fiestas del Pilar con el objetivo de facilitar los desplazamientos y mantener la limpieza de la ciudad a lo largo de los próximos días. En lo que respecta a Movilidad, ha sido organizado en colaboración con la Policía Local, que podrá introducir algunos cambios en momentos concretos si la aglomeración de personas o cualquier otra circunstancia así lo aconsejara.

La principal novedad en lo que respecta a la Movilidad, este año, es que el Paseo Independencia se mantendrá abierto a la circulación salvo en aquellos momentos en los que acoja actos festivos (Pregón, Ofrenda, etcétera) o si, en circunstancias concretas, la Policía Local decide limitar el paso por cualquier circunstancia.

Sí serán peatonales tanto el Puente de Piedra como Don Jaime, debido al alto número de personas que se acumulan en esa conexión con la Margen Izquierda durante estos días. En estas Fiestas el Paseo Independencia se mantendrá abierto al tráfico y sólo se cortará en momentos concretos, coincidiendo con la celebración de distintos actos:

4 de octubre, desde las 15,30 horas hasta las 24,00 horas.

10 de octubre, desde las 18,30 horas hasta las 24,00 horas.

11 de octubre, desde las 18,30 hasta las 24,00 horas.

12 de octubre, desde las 00,00 horas hasta las 24,00 horas.

13 de octubre, desde las 00,00 horas hasta las 24,00 horas.

Durante los periodos de corte, el acceso a garajes a los que habitualmente se accede desde el Paseo de la Independencia (calles Albareda, Bruil, Sanclemente y San Miguel) se habilitará por el extremo contrario de la calle en la que esté ubicado, estableciendo en cada caso doble sentido de circulación.

Cuando esté cortada la calle del Coso desde San Vicente de Paúl, se permitirá el giro a la izquierda para acceder desde el Coso a la Calle Josefa Amar y Borbón a aquellos vehículos autorizados a girar a la derecha desde San Vicente de Paúl bien por ser residentes o bien por acudir en taxi a dicha calle. También se permitirá acceder desde San Vicente de Paúl y Coso al estacionamiento de Puerta Cinegia y a los badenes de la Calle Cinco de Marzo.

Desvíos bus Paseo Independencia

El corte del Paseo Independencia, cuando éste se produjera, afectará a las siguientes líneas: 21, 22, 30, 32, 35, 38, 40, N1, N2, N5 y N7. El recorrido alternativo para las líneas 21, 22, 30, 32, 35, 38,N1 y N5 en sentido Plaza España será por Paseo Constitución y Paseo de la Mina a retomar su recorrido habitual.

El recorrido alternativo para las líneas 21, 22, 32, 35, 38, 40, N1, N2 y N7 sentido Plaza Aragón será por Paseo de la Mina y Paseo Constitución a retomar su recorrido habitual.

Por otro lado, para facilitar el acceso peatonal desde la Margen Izquierda al Centro se deberá cortar el tráfico en el Puente de Piedra y en la calle Don Jaime entre las 16:30 del día 3 de octubre y las 23:45 del día 13 de octubre. Este corte afectará a las líneas 28, 29, 35, 36, 39, N1, N2 y N7, que realizarán los siguientes desvíos: