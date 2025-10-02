La plaza del Pilar será el centro de las fiestas y del suplemento del 12 de octubre

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN se suma un año más a las Fiestas del Pilar con una oferta editorial que incluye una revista con el programa completo, un suplemento especial sobre uno de los símbolos de la ciudad, el obsequio de una botella de vino, y el álbum de fotos de la Ofrenda de Flores, entre otras acciones.

Así, mañana día 3 de octubre, este diario entregará una revista especial que recoge toda la programación de las Fiestas del Pilar, la cual engloba todos los actos tradicionales, conciertos y otros eventos organizados a lo largo de estos diez días. Además, en las primeras páginas se podrán encontrar cupones con un descuento de 5 euros para el Parque de Atracciones y otro cupón del 20% de descuento para los dos circos que van a estar en el Recinto Ferial de Valdespartera.

Mientras, en esta ocasión el suplemento especial del 12 de octubre se detiene en el corazón mismo de Zaragoza: la plaza del Pilar, espacio monumental y popular que late con fuerza cada mes de octubre y que se convierte en el gran teatro al aire libre durante las fiestas. De la mano de la periodista Belén Guembe, el suplemento se adentra en su historia, su riqueza patrimonial y su papel como punto de encuentro ciudadano. Además, ese día el diario obsequiará a sus lectores con una botella de vino Particular Garnacha Viñas Viejas de Bodegas San Valero.

Particular Garnacha para brindar por las fiestas El 12 de octubre, Día del Pilar, los lectores recibirán junto al diario una botella de Particular Garnacha Viñas Viejas 2023 para brindar por estas fiestas. Una edición especial De Bodegas San Valero, que posee un atractivo color rojo cereza picota. Su aroma intenso a fruta negra madura con matices balsámicos es cedido por su crianza en barrica durante un mínimo de 6 meses, llegando a alcanzar los 14 meses.

Recibe una botella Particular Garnacha Viñas Viejas de bodegas San Valero con el suplemento especial de las Fiestas del Pilar el día 12 de octubre / El Periódico de Aragón

El corazón de la fiesta

A lo largo de sus 48 páginas, el suplemento repasa los acontecimientos más importantes de la historia y la construcción de la plaza del Pilar desde los orígenes del pequeño templo de Santa María y su Santa Capilla que albergaba la Columna que, según la tradición, Santa María entregó al apóstol Santiago en el año 40 de nuestra Era. Este especial recorre cómo la plaza del Pilar ha evolucionado a lo largo de los siglos en concepto y fisionomía y las grandes transformaciones que se han producido en los siglos XX y XXI con los expertos, el doctor arquitecto y el director de la reforma de la plaza del Pilar de 1991, Ramón Usón, y el arquitecto jefe del Departamento de Planificación y Diseño Urbano del Ayuntamiento de Zaragoza,Ramón Betrán. El director general de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, el arquitecto José María Ruiz de Temiño; y el arquitecto y doctor en Historia del Arte, Javier Borobio Sanchiz, completan los apuntes sobre la plaza del Pilar.

El suplemento contiene además información sobre todos los edificios y elementos monumentales más importantes que la conforman haciendo especial hincapié en el edificio del Ayuntamiento de Zaragoza, que este año celebra el 60 aniversario de su inauguración. Además, el jefe de Gabinete del Arzobispado de Zaragoza, José Antonio Calvo, explica la excepcionalidad que supone que Zaragoza sea la única ciudad en el mundo con dos catedrales en activo, a escasos metros una de la otra, y bajo un mismo cabildo.

En otro apartado se tratan las grandes celebraciones civiles y religiosas que tienen como escenario la gran plaza del Pilar, el “salón de la ciudad”, punto de encuentro de todos los zaragozanos y aragoneses en los acontecimientos más importantes de ciudad y de Aragón. Las visitas ilustres, la historia de la Ofrenda de Flores, la de Frutos o la del pregón son otros de los temas que trata el suplemento, sin olvidar la especial relación que ha tenido la plaza del Pilar con el séptimo arte. Por último, el experto en turismo Carlos Millán, de Gozarte, cuenta las distintas leyendas que rodean a la plaza del Pilar.

Al día siguiente, el lunes 13, se publicará un álbum fotográfico que recogerá en imágenes la esencia de la Ofrenda de Flores. El diario también ofrecerá todos los días páginas especiales en su edición impresa y un seguimiento con la información más completa de los actos, las tradiciones y el ambiente que llenará Zaragoza durante todos los festejos.

El día 13 se publicará un álbum de fotos recopilatorio de la Ofrenda de Flores / MIGUEL ANGEL GRACIA