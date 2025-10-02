¿Qué día estarán los cabezudos en Puerto Venecia durante las Fiestas del Pilar 2025?

Puerto Venecia, patrocinador oficial de las Fiestas del Pilar 2025, se prepara para vivir unas celebraciones llenas de tradición, diversión y momentos inolvidables para toda la familia. El centro comercial se convertirá en un punto de encuentro único donde grandes y pequeños podrán disfrutar de actividades, exposiciones y espectáculos que capturan la esencia de los festejos.

Para abrir boca, los visitantes del centro han podido disfrutar, del 23 al 30 de septiembre, de El tragachicos, una de las atracciones más icónicas los festejos, en la Plaza de las Máscaras y de la Exposición de Gigantes y Cabezudos, en The Gallery, para descubrir la historia de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballitos de Zaragoza, declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Durante las fiestas, quienes se acerquen hasta Puerto Venecia también contarán con alicientes para seguir difrutando de los festejos al máximo y con algunos de los actos más destacados del programa.

Los cabezudos, en Puerto Venecia

Así, la tradición se reflejará en la Virgen del Pilar Gigante by Monge, diseñada por Javier Monge, que estará ubicada en la Plaza de las Terrazas (junto a Enjoy Sushi) del 25 de septiembre al 13 de octubre. Los visitantes podrán fotografiarse con esta impresionante pieza y compartir la experiencia de las fiestas con sus seres queridos o en redes sociales.

Para cerrar las celebraciones en Puerto Venecia, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos del Ayuntamiento de Zaragoza realizará un pasacalles en la Zona del Lago el viernes 10 de octubre a partir de las 18:00 horas, llenando el centro de ritmo, color y alegría.

Puerto Venecia invita a zaragozanos y visitantes a disfrutar de estas fiestas con todas las actividades programadas, en un ambiente seguro y familiar, combinando tradición y entretenimiento en un espacio único de la ciudad..