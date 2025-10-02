Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet confirma el tiempo para el pregón de las Fiestas del Pilar: manga corta de día y rebequita de noche

Las Fiestas del Pilar 2025 comienzan este sábado

Pregón de las peñas en las Fiestas del Pilar

Pregón de las peñas en las Fiestas del Pilar / Miguel Ángel Gracia

Paula Marco

Zaragoza está pendiente del cielo. Después de una semana con puro protagonismo para las extraordinarias tormentas que inundaron Cadrete, María y Cuarte de Huerva mientras el granizo también hizo estragos en la margen izquierda del Ebro en la capital aragonesa. El día del pregón está marcado en rojo por todos los peñistas y zaragozanos que poblarán las calles del centro desde primera hora de la mañana. La previsión meteorológica es clara desde hace días... hará incluso calor.

Las Fiestas del Pilar 2025 tendrán su particular pistoletazo de salida este sábado 4 de octubre con la lectura del pregón por parte de Paula Ortiz, Javier Macipe y Pilar Palomero en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza. Las calles de la capital aragonesa ya están listas para que zaragozanos y visitantes disfruten de unos días cargados de actos y donde, como suele ser costumbre, un ojo estará puesto en el tiempo.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que Zaragoza vivirá un primer fin de semana de pilares marcado por el buen tiempo, especialmente el sábado. El día del pregón las previsiones son halagüeñas. Se espera una jornada primaveral, incluso veraniega en las horas centrales del día donde se podrían alcanzar los 30 grados. Todo hace indicar que el tiempo acompañará a la hora de la lectura del pregón en la plaza del Pilar donde se congregarán miles de personas.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a las temperaturas mínimas, habrá un ligero descenso de los termómetros en comparación con las horas centrales del día. Según la predicción de la Aemet, tras la lectura del pregón, las mínimas se situarán en torno a los 16 largos a lo largo de la madrugada del sábado al domingo. Se espera que la jornada del sábado 4 de octubre el tiempo sea más propicio de otras épocas del año que de otoño.

