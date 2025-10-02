Así queda el mapa del transporte público en Zaragoza para las Fiestas del Pilar: dos nuevas lanzaderas y tranvía 24 horas

El transporte público va a jugar como todos los años un papel fundamental en las Fiestas del Pilar en Zaragoza. Miles de zaragozanos cogerán a diario el tranvía o los buses urbanos para acudir al centro de la ciudad o al Recinto Ferial de Valdespartera. El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha dado a conocer todos los detalles acerca de cómo funcionará el transporte público en la ciudad durante la semana grande de la ciudad.

Como es habitual, todas las líneas de bus urbano de Zaragoza funcionarán, incluso en sábados y festivos, con cuadros de marcha de día laborables, y todas tendrán refuerzo nocturno. Se pondrán en servicio dos lanzaderas, como es también habitual, desde el entorno de la Puerta del Carmen y desde Constitución, respectivamente, hacia el recinto de Valdespartera.

La V1, con una dotación de hasta 20 autobuses (se va graduando en función del día y del tramo horario), entre la Puerta del Carmen y el Recinto Ferial, a partir de las 20,30 horas. Su trayecto es Hernán Cortes, Paseo Teruel, Avenida Valencia, San Juan Bosco, Avenida Gómez Laguna, Avenida del Séptimo Arte, Cantando Bajo La Lluvia, Los Siete Samuráis a Un Americano en París 55.

La V2, con una dotación de hasta 8 vehículos, entre Constitución y el Recinto Ferial (a partir de las 18,00 horas). Su recorrido parte de Paseo Constitución (parada especial para la línea, justo donde se hace el cambio de sentido para volver por Constitución) por Gran Vía, Paseo Fernando El Católico, Paseo Isabel La Católica, Vía Ibérica, Volver a Empezar, El Maquinista de la General, Los Pájaros, Cantando Bajo La Lluvia, La lista de Schindler a La Isla del Tesoro.

La línea 34 también se reforzará para atender la demanda de la Feria de la Cerveza del Parque de Atracciones, en horario nocturno, con hasta 5 autobuses más. Los Búhos N1, N3, N5 y N6 tendrán dotación doble, mientras que los N2, N4 y N7 dispondrán (todos los días de las fiestas) de dotación normal. También se reforzará el servicio especial para Personas con Movilidad Reducida (PMRs, los “autobuses amarillos”). La información actualizada de estos desvíos estará disponible en la web de Avanza Zaragoza.

Tranvía las 24 horas

Respecto al tranvía, se repiten los servicios especiales de las Fiestas del Pilar, con tranvía las 24 horas del día del 4 al 13 de octubre. Las frecuencias de paso desde la madrugada serán de 4,5 minutos, adaptada al horario de finalización de las actividades en Valdespartera (a partir de las 4,30 horas los días 6, 7, 8; desde las 5,00 horas los días 4, 5, 9, 10, 11, 12).

Durante la jornada, esa frecuencia de 4,5 minutos se repetirá en las horas punta habituales de mañana y mediodía, adaptándose en otros horarios a la demanda ya estudiada en años anteriores. Se dispondrán validadoras exteriores en Gran Vía y parada de Murallas/Plaza del Pilar, para facilitar el acceso y la seguridad.

Como es inevitable, habrá que tener en cuenta los cortes obligados por la celebración de actos en la parte central del recorrido, momentos en los que se circulará en bucle.

4 de octubre, la Carrera de la Policía Nacional y el Pregón (de 15,30 a 00,00 horas)

10 y 11 de octubre, de 18,30 a 00,00 horas, ante la previsible presencia de peatones en el Coso y alrededores.

12 de octubre, todo el día, por la Ofrenda de Flores

13 de octubre, en tres momentos: Ofrenda de Frutos, Rosario de Cristal y Fuegos Artificiales de final de Fiestas.

La información actualizada de estos desvíos estará disponible en la web de Los Tranvías de Zaragoza. Se recomienda, asimismo, informarse de las afecciones a los autobuses de los barrios rurales y otros, gestionados desde el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, a través de su web.