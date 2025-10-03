Los 10 conciertos gratuitos que arrasarán en Zaragoza estas Fiestas del Pilar

Con Espacio City como principal atracción de conciertos de gran calibre durante los últimos años, se ha perdido la pista de otras opciones lejos del barrio de Valdespartera y adecuadas para el resto de los zaragozanos y visitantes de las Fiestas del Pilar, tanto por localización como por precio. El programa de fiestas ofrece una gran variedad de actuaciones de entrada gratuita y para el disfrute de todo el público, sin importar gustos musicales.

El escenario principal es el de la Plaza del Pilar, donde habrá una constante actividad a lo largo de estos diez días de Pilares, empezando por el plato fuerte y más viral, la sesión del Padre Dj Guilherme el 3 de octubre a las 21h. De organizar pequeños eventos musicales al inicio de su sacerdocio a ser quien abra la lata en el escenario en la plaza de la basílica. Su música electrónica, inspiradora para algunos, controversial para personas de la comunidad cristiana, ha llamado la atención de todos y desde el ayuntamiento esperan lleno absoluto.

Padre DJ Guilherme, en plena actuación / El Periódico de Aragón

Nada más termine el pregón el día 4, Pablo López saltará al escenario para representar el pop español (21.30h). Los fanáticos esperan que el malagueño interprete temas como "Tu enemigo" o "Déjame ir", y un día después le seguirá el ritmo Leire Martínez (20.30h), quien tiene un recuerdo melancólico de Zaragoza, donde tuvo lugar su último concierto con La Oreja de Van Gogh en 2024.

Otra fecha marcada para acudir a la Plaza del Pilar es el 10 de octubre también a las 21.30, viernes, con Los 40 Pilar Pop, donde tenemos a músicos y compositores del rock-pop español como son Nil Moliner, Samuraï, Depol y Walls, y el verdadero atractivo para los jóvenes, las sensaciones de Operación Triunfo 2023, Paul Thin, Ruslana y Naiara, que vuelve a jugar en casa y repite concierto durante los Pilares tras su actuación el año pasado.

Para los más nostálgicos, regresa la antigua Máxima esta vez con el pseudónimo de Los 40 Independance, el 11 de octubre, con una mezcla de Djs, actuaciones y luces promete dar un espectáculo al aire libre. Por último y como destacado por este periódico, está el grupo aragonés de rock TAKO, quienes tratarán de poner un broche de oro a las fiestas con 'Somos', de José Antonio Labordeta, momentos antes de los fuegos artificiales que despidan a los Pilares hasta el año que viene (22.00h).

Alrededores del centro

En puntos más pequeños y con menos capacidad también habrá actuaciones musicales que entretengan a la ciudadanía. Por ejemplo, en la Terraza Océano Atlántico, a escasos metros de la Plaza del Pilar, el día 10 servirá como punto de encuentro a los más fanáticos de la música del siglo pasado, con La Ruta del Tiempo de los 80, 90 y 00, a las 18.00.

Y otro año más, en el Parque de San Pablo, subiendo el Paseo de Echegaray y Caballero, se van a instaurar las food trucks de variedades gastronómicas durante todo este periodo festivo (del 2 al 13 de octubre), lo que incluye un escenario céntrico en ese espacio. Esta será tierra de tributos, con dos principales en la lista, el primero decicado a Hombres G (Hombres B, el día 5 a las 22.00) y el segundo dirigido al Canto del Loco una semana después a la misma hora (Encanto del Loco).

Otros puntos de la ciudad

En el distrito de la Romareda, alejado del centro, pero atractivo para muchos por situarse en pleno Parque Grande José Antonio Labordeta, está el Jardín de Invierno. Entre otros espectáculos, está la música electrónica de Califato 3/4 el miércoles día 8, o la banda de dream-punk La Milagrosa el día 10, ambos programados para las 10 de la noche.

King África, en un concierto en Luanco / RICARDO SOLIS

Estas Fiestas del Pilar traen variedad de estilos para disfrutar a coste cero a la ciudad, entre otros, la exhibición freestyle y beatbox el día 4 de octubre (21.20h, Ritmos&Barras), la cantante libanesa Anaju, cuarta en la edición de Operación Triunfo 2020, el día 6 a las 19.30h, o el hip-hop latino del argentino King África (día 10 a la misma hora), las tres actuaciones en la Estación del Norte, en el distrito del Arrabal.