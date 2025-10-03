Ander 2K y Zyko, los representantes de Zaragoza en la primera 'batalla de gallos' del Pilar: "Nos ganamos oportunidades a la fuerza"

La cultura hip-hop llega también hasta las plazas y parques de Zaragoza. Ander 2K y Zyko GDH, más allá de competir de forma local en Miraelbuenrap, han representado a la capital aragonesa en escenarios de toda España, midiéndose contra los mejores freestylers. Este 4 de octubre es otra fecha marcada en su calendario, porque casi media hora después del pregón (21.20), vuelven a subir a una tarima para enfrentarse a tres participantes de la liga nacional (FMS España) como lo son Chuty, Mnak y DaniVK, a una promesa batallera como Adriana, o a una leyenda renacida, Babi the BlackBull. Será en la Estación del Norte, en el barrio del Arrabal, en el evento llamado "Ritmos&Barras".

Presente y futuro del 'free' zaragozano

Ander Domínguez, más conocido como Ander 2K, es con tan solo 23 años uno de los freestylers aragoneses con más recorrido en el panorama. Su pasión por el hip-hop surgió a raíz de su hermana que escuchaba los discos de Violadores del Verso cuando él tenía 9 o 10 años. "Yo quería jugar al ordenador y para hacerlo mi hermana me decía que le dijera frases de las canciones", relata el rapero. En la disciplina del freestyle empezó a interesarse en el año 2015, cuando a través de un youtuber de Fifa llamado Estrimo escuchó algo de las batallas de gallos y se interesó.

A partir de ahí, se buscó su grupo de amigos con los que improvisar y con los que ir a competir por los eventos en Zaragoza. "Fatal, era malísimo", comenta entre risas Ander, quien comenzó a ir a Miralbuenrap a partir de 2018/19 a sus 15 años, atraído por la visita de todo un campeón nacional e internacional de Red Bull, el madrileño Bnet.

Se dio a conocer definitivamente por el panorama nacional por una rima que se volvió muy viral en 2021 con millones de reproducciones y 'me gustas' en Tik Tok, una respuesta instantánea que "sorprendió a todos". "Yo creo que fue la rima más viral del año. Tenía a muchísima gente haciéndome vídeos con ese audio, incluso amigos y amigas", recuerda Ander, que en parte opina, que las redes traban la cultura de las batallas, porque, según dice, hay fanáticos que se conforman con ver "las rimas más destacadas y no la batalla entera".

Ander 2K, rapeando con un micrófono en la mano / El Periódico de Aragón

Hablando de competencias, él ha tenido un paso corto, pero intenso, por Red Bull, llegando a octavos de la final de España 2023 (perdió contra Babi, un veterano del circuito) y a unos cuartos de final de una fase regional en Bilbao, donde no "pudo tener más mala suerte", ya que perdió con el bicampeón de la FMS y subcampeón de Red Bull Internacional 2022, el asturiano Gazir.

En cuanto a la actualidad del panorama, el joven zaragozano ha notado un "bajón considerable", pero mantiene la esperanza. "Se ha notado mucho, pero sé que esto es un ciclo y las batallas van a volver", comenta Ander. Incluso, el MC subraya que pudo sacar partido de este boom que tuvieron las batallas, llegando a ganar en una competición 1.500 euros de premio. Las marcas son conscientes de esto y, según el joven, se ha notado sobre todo a nivel regional, consciente de que FMS ya es una "marca en sí" y Red Bull se va a mantener ya que es "lo más grande" en el ámbito. "Ya no viajo tanto para competir, en parte por eso y porque estoy estudiando un grado superior que le tengo que dedicar tiempo", concluye el MC.

"El freestyle se va a establecer"

Por otra parte, Aarón Díaz (24 años), o como le conocen muchos, Zyko GDH, comparte orígenes con su amigo Ander. Él era fanático de la música rap, también inculcada por su hermana, pero sobre todo metió la cabeza en el mundo de las batallas por afición, al empezar a seguirlas por YouTube. "Empecé batallando con mi grupo de amigos por hacer el tonto. Un día, a mis 16 años, me presenté a mi primera competición y quedé segundo. A partir de ahí, me creé el nombre y a meterme de lleno en el circuito" comenta Zyko.

"He competido en dos BDM Nacional, una Copa Federaciones para ascender a FMS, en la que había que quedar entre los 16 primeros del ranking de toda España, y en una regional de Red Bull en 2023, en la que perdí en cuartos", dice el rapero, aunque asegura que va a seguir apuntándose y que dentro de poco va a ir "a liarla otra vez".

Zyko GDH, en plena batalla / El Periódico

Esa falta de interés y de 'views' es general para el batallero, es obvia a nivel global. "Coincido con Ander, el bajón lo hemos notado todos, pero es normal. Veníamos de un petardazo en 2017/18, cuando batallas en plazas y durante la primera FMS pillaban millones de visitas. Creo que el 'free' se va a establecer y a adaptarse", explica Arón.

En cuanto a representar Zaragoza, a él le encanta ya que es "muy aragonés". "Allá donde voy represento a Miralbuenrap en cierta parte, para mí, tras haber viajado y batallado por casi toda España, de lo más limpio que se puede encontrar la industria", comenta Zyko, agradecido por poder representar a esta parte de la cultura aragonesa.

Aunque toda cara tiene su cruz, y las batallas no son menos. "Vivir de esto es muy complicado, de hecho, nosotros perdemos dinero. Nos ganamos oportunidades a la fuerza, viajamos por todo el país y muchas veces no sacamos nada, más que las buenas experiencias, obviamente", aclara el utebense, graduado en periodismo y que se encuentra ahora mismo intentando entrar en un máster de educación para poder optar a un empleo a parte. Pero, el 'free' siempre va a ser parte de su vida.

Definición de improvisar

Ninguno de los dos sabe cómo va a ir el formato de Ritmos&Barras, ni siquiera si va a poner a sus compañeros en contra suya en un 2 contra 2 o 3 contra 3, o si va a ser barra libre para cada uno y deleitar al público con una exhibición con estímulos (objetos, palabras aleatorias o temáticas).

Ambos afrontan con ganas el evento, sobre todo Ander 2K, que le encantaría poder tener una "revancha personal" con Babi, en un punto donde "se ha formado más como competidor y es más maduro". Por otra parte, Zyko cree que sea como sea, el público va a querer "sangre", es decir, que estos MCs presentes en unas Fiestas del Pilar, se tiren versos entre ellos para dar espectáculo. "Es algo que seguro que quieren ver, más cuando viene gente tan grande que pasa tan poco Zaragoza", concluye el aragonés.

La plantilla para esta noche del 4 de octubre se completa con DJ Verse, pinchadiscos que lleva en los platos de la Freesyle Master Series seis temporadas; Queen Mary (o Mary Ruiz, también actriz y presentadora de televisión) como host, con una larga trayectoria en Red Bull a sus espaldas desde 2016 aproximadamente; y Choripán para dar una muestra de lo que es el beatbox.