El Auditorio de Zaragoza acoge este fin de semana los certámenes oficiales de jota aragonesa

Para miles y miles de zaragozanos sería impensable concebir unas Fiestas del Pilar sin jotas, una de las tradiciones más arraigadas en la comunidad. Buena muestra de ello es que el Certamen Oficial de Jota Aragonesa celebrará este año su edición número 139. Será este domingo a partir de las 10.00 horas en la sala Mozart del Auditorio. Este sábado, a la misma hora, tendrá lugar su hermano pequeño: el certamen benjamín, infantil y juvenil de jota aragonesa. Las plateas de la Mozart se volverán a llenar hasta la bandera para disfrutar del gran talento de los cantadores y bailadores.

Así, la emoción está asegurada durante dos jornadas que volverán a constatar la buena salud del género y el futuro que tienen por delante las jóvenes promesas. El certamen de este domingo está considerado algo así como el mundial de la jota aragonesa, una cita que se suele prolongar durante varias horas y que vive momentos de auténtica tensión antes de que el jurado decida quiénes son los vencedores en la categoría de canto y baile.

Además de un gran honor, ganar el concurso es un triunfo muy cotizado que da la oportunidad de competir en el Certamen Extraordinario, algo así como el título de campeón de campeones. Y todo en una tierra en la que la jota siempre ha contado con un gran arraigo. La tradición, además, todavía está cogiendo más fuerza gracias a la candidatura de la jota a Patrimonio de la Humanidad en la categoría de bien inmaterial.

En el palmarés del certamen oficial de adultos, con 139 años a sus espaldas, se pueden encontrar los grandes nombres del folclore aragonés lo que da buena muestra de su importancia. Los ganadores de esta edición volverán a disfrutar del privilegio de poder actuar a los pies del manto de la Virgen el próximo 12 de octubre en uno de los escenarios habilitados en la plaza del Pilar.