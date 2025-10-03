Un bar de Zaragoza viste las fiestas del Pilar con un manto de torreznos solidarios.

El bar El Picadillo, uno de los bares más emblemáticos del casco histórico de Zaragoza (C/ Manifestación, 13), arranca las Fiestas del Pilar con una iniciativa tan original como aragonesa: un manto simbólico confeccionado con torreznos, su producto estrella.

La pieza podrá visitarse en el interior del local desde este viernes 3 de octubre y se mantendrá durante todos los festejos. Pero la propuesta no se queda solo aquí, sino que tiene un fin solidario: la misma cantidad de torreznos utilizada en la obra se traducirá en alimentos básicos destinados al Banco de Alimentos de Zaragoza.

Con más de cuatro décadas de historia y bajo una nueva gerencia, El Picadillo sigue uniendo tradición y compromiso social, reafirmando su lugar como referente hostelero en la ciudad. Y como cada año, los torreznos volverán a ser los protagonistas de las fiestas.

40 años de torreznos que hacen historia

Desde sus inicios hace más de 40 años, El Picadillo ha perfeccionado la receta del torrezno hasta convertirlo en un icono. Un bocado crujiente, jugoso y con ese punto inconfundible que lo distingue. No en vano, el bar llegó a proclamarse subcampeón del mundo de torreznos.

Crujientes, sabrosos y con sello soriano, con ese punto justo de grasa y ese toque inconfundible, sus torreznos siguen conquistando a quienes saben que este clásico nunca falla.

Menú especial durante las Fiestas del Pilar

Además, para celebrar como manda la tradición, El Picadillo ha preparado un menú especial para las Fiestas del Pilar, disponible únicamente con reserva previa.

Este se compone de:

aperitivo (matrimonio con vinagreta de vermut al Yzaguirre y su hojaldre crujiente),

(matrimonio con vinagreta de vermut al Yzaguirre y su hojaldre crujiente), picoteo (tartar de tomate rosa, aguacate y corona de mascarpone aromatizado y arroz meloso de longaniza de Graus y trufa con salsa de tofe de carne),

(tartar de tomate rosa, aguacate y corona de mascarpone aromatizado y arroz meloso de longaniza de Graus y trufa con salsa de tofe de carne), un plato de pescado (lomo de bacalao al orio con colitas de gamba),

(lomo de bacalao al orio con colitas de gamba), un plato de carne (paletilla asada al estilo tradicional con patatas y pimientos)

(paletilla asada al estilo tradicional con patatas y pimientos) y postre (torrija casera con base de arroz con leche y helado de turrón).

Todo ello acompañado de agua y vino CARE tinto sobre lías (Garnacha - Syrah). Hay disponibles dos turnos, un primer turno de 13.15 a 15.00 horas, y un segundo turno, de 15.15 a 17.00 horas. Posibilidad de menú infantil hasta 8 años.