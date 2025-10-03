Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Continúa el goteo de estafas en el Espacio Zity: más de una veintena de denuncias por la venta de entradas falsas

Remiten un código QR falso que, al intentar validarse en la entrada del recinto, revela el engaño

Una de las carpas del Espacio Zity durante su montaje, este jueves.

Una de las carpas del Espacio Zity durante su montaje, este jueves. / Miguel Ángel Gracia

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

La Policía Nacional ha recibido, en lo que va de semana, más de una veintena de denuncias por estafas relacionadas con la venta de falsas entradas para el Espacio Zity.

El 'modus operandi' se repite en la mayoría de casos. Tras agotarse las entradas oficiales, las víctimas buscan en redes sociales -Instagram, WhatsApp y Telegram- ofertas de reventa. Los supuestos vendedores piden unos 150 euro y exigen el pago mediante Bizum.

Una vez cobrado, remiten un código QR falso que, al intentar validarse en la entrada del recinto, revela el engaño, ha informado Policía Nacional.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, han recordado que en este tipo de fraudes el dinero abonado no puede recuperarse y la única forma segura de adquirir entradas es a través de los canales oficiales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
  2. La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
  3. El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
  4. El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
  5. Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
  6. Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
  7. Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
  8. El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular

Estos han sido todos los pregoneros de las Fiestas del Pilar en Zaragoza

Estos han sido todos los pregoneros de las Fiestas del Pilar en Zaragoza

Continúa el goteo de estafas en el Espacio Zity: más de una veintena de denuncias por la venta de entradas falsas

Continúa el goteo de estafas en el Espacio Zity: más de una veintena de denuncias por la venta de entradas falsas

Un bar de Zaragoza viste las fiestas del Pilar con un manto de torreznos solidarios

Un bar de Zaragoza viste las fiestas del Pilar con un manto de torreznos solidarios

Todo listo en el recinto ferial de Valdespartera para las Fiestas: “El feriante nace, es imposible que se haga”

Todo listo en el recinto ferial de Valdespartera para las Fiestas: “El feriante nace, es imposible que se haga”

Ander 2K y Zyko, los zaragozanos de la primera 'batalla de gallos' del Pilar: "Nos ganamos oportunidades a la fuerza"

Ander 2K y Zyko, los zaragozanos de la primera 'batalla de gallos' del Pilar: "Nos ganamos oportunidades a la fuerza"

Consulta el programa completo de las Fiestas del Pilar 2025

Consulta el programa completo de las Fiestas del Pilar 2025

Los 10 conciertos gratuitos que arrasarán en Zaragoza estas Fiestas del Pilar

Los 10 conciertos gratuitos que arrasarán en Zaragoza estas Fiestas del Pilar

El paseo Independencia no se cerrará al tráfico durante las fiestas: estos son los únicos días en los que se cortará

El paseo Independencia no se cerrará al tráfico durante las fiestas: estos son los únicos días en los que se cortará
Tracking Pixel Contents