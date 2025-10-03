Continúa el goteo de estafas en el Espacio Zity: más de una veintena de denuncias por la venta de entradas falsas

La Policía Nacional ha recibido, en lo que va de semana, más de una veintena de denuncias por estafas relacionadas con la venta de falsas entradas para el Espacio Zity.

El 'modus operandi' se repite en la mayoría de casos. Tras agotarse las entradas oficiales, las víctimas buscan en redes sociales -Instagram, WhatsApp y Telegram- ofertas de reventa. Los supuestos vendedores piden unos 150 euro y exigen el pago mediante Bizum.

Una vez cobrado, remiten un código QR falso que, al intentar validarse en la entrada del recinto, revela el engaño, ha informado Policía Nacional.

Asimismo, han recordado que en este tipo de fraudes el dinero abonado no puede recuperarse y la única forma segura de adquirir entradas es a través de los canales oficiales.