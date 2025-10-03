Continúa el goteo de estafas en el Espacio Zity: más de una veintena de denuncias por la venta de entradas falsas
Remiten un código QR falso que, al intentar validarse en la entrada del recinto, revela el engaño
La Policía Nacional ha recibido, en lo que va de semana, más de una veintena de denuncias por estafas relacionadas con la venta de falsas entradas para el Espacio Zity.
El 'modus operandi' se repite en la mayoría de casos. Tras agotarse las entradas oficiales, las víctimas buscan en redes sociales -Instagram, WhatsApp y Telegram- ofertas de reventa. Los supuestos vendedores piden unos 150 euro y exigen el pago mediante Bizum.
Una vez cobrado, remiten un código QR falso que, al intentar validarse en la entrada del recinto, revela el engaño, ha informado Policía Nacional.
Asimismo, han recordado que en este tipo de fraudes el dinero abonado no puede recuperarse y la única forma segura de adquirir entradas es a través de los canales oficiales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
- La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
- El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
- El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
- Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
- Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
- Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
- El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular