Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea

El portugués congrega a 20.000 personas en una sesión que incluye desde Guns n’ Roses hasta la versión de la canción de la Virgen

El Padre Guilherme llena la Plaza del Pilar de música y fe

El Padre Guilherme llena la Plaza del Pilar de música y fe

Miguel Ángel Gracia

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

A un lado un grupo de amigos entre 50 y 60 años junto a unos jóvenes (no tan jóvenes ya) de cuarenta y tantos. Unos niños corretean por al lado y al frente los dos conocidos señores de Zaragoza que pasean por la ciudad con dos palos predicando contra el aborto, la eutanasia... Pasan las nueve y diez de la noche y tras un fundido a negro, el Padre Guilherme aparece en escena. Pantalones vaqueros, alzacuellos por supuesto, un cachirulo al cuello y unos cascos. Y 'Aleluya' empieza a sonar con las bases electrónica del mosén portugués.

El Padre Guilherme, durante su sesión en la Plaza del Pilar

El Padre Guilherme, durante su sesión en la Plaza del Pilar

Ver galería

El Padre Guilherme, durante su sesión en la Plaza del Pilar / Miguel Ángel Gracia

La plaza del Pilar empieza a bailar, bueno una parte de la plaza, algunos de los asistentes (imagino que curiosos ya desisten y se van), y poco a poco se va asentando el público que ha ido a participar de una sesión (me vendan lo que me vendan) muy bizarra, quizá una de las más bizarras de la historia de las Fiestas del Pilar (y mira que han pasado cosas).

Los infanticos del Pilar

Y, de repente, una canción muy conocida para los zaragozanos, el 'Bendita y alabada' (versionada incluso por Ixo Rai!) se adueña de la sesión con un guiño ya esperado (y anunciando) del Padre Guilherme a la ciudad. Entre una cruz minimalista proyectada en el escenario y alguna paloma reflejada volando, es 'Knockin’ on heaven’s doors' (en versión de Guns n’ Roses) la que empieza a sonar en versión techno en la plaza.

A partir de ahí, empieza una especie de competición en algunos grupos para tratar de adivinar de qué canción se tratan las siguientes que empiezan a formar parte de la sesión del artista del momento. «¿Es de Chimo Bayo?», suelta una joven. Y el Padre Guilherme levanta los brazos, señala al público como sueña que hará uno cuando sea artista de un escenario e interpela al público a que aplauda con éxito dispar.

Hasta 20.000 personas marca la cifra oficial que han estado (en algún momento) en la sesión del Padre Guilherme. Una cifra nada desdeñable si se pone en valía, aunque, como siempre sucede en actuaciones de este tipo y más cuando son al aire libre y de entrada gratuita, habría que preguntarse cuántos estaban por la música realmente. Lo que es un hecho es que la gente tiene ganas de Fiestas del Pilar y si la temperatura acompaña como este viernes seguro que serán multitudinarias. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
  2. Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
  3. La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
  4. El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
  5. El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
  6. Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
  7. Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
  8. El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular

El novillero aragonés El Mene abre la Feria del Pilar

El novillero aragonés El Mene abre la Feria del Pilar

Rels B inaugura el Espacio Zity con un multitudinario concierto

Rels B inaugura el Espacio Zity con un multitudinario concierto

Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea

Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea

El Padre Guilherme, durante su sesión en la Plaza del Pilar

El Padre Guilherme, durante su sesión en la Plaza del Pilar

Zaragoza activa el Plan de Emergencias de Protección Civil por grandes concentraciones durante todas las Fiestas del Pilar

Zaragoza activa el Plan de Emergencias de Protección Civil por grandes concentraciones durante todas las Fiestas del Pilar

El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada

El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada

Guía rápida para vivir el Pilar si vienes de fuera de Zaragoza

Guía rápida para vivir el Pilar si vienes de fuera de Zaragoza

Gimnasia, piragüismo, ajedrez, barra aragonesa, atletismo... La guía deportiva de los Pilares

Gimnasia, piragüismo, ajedrez, barra aragonesa, atletismo... La guía deportiva de los Pilares
Tracking Pixel Contents