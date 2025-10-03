Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea

A un lado un grupo de amigos entre 50 y 60 años junto a unos jóvenes (no tan jóvenes ya) de cuarenta y tantos. Unos niños corretean por al lado y al frente los dos conocidos señores de Zaragoza que pasean por la ciudad con dos palos predicando contra el aborto, la eutanasia... Pasan las nueve y diez de la noche y tras un fundido a negro, el Padre Guilherme aparece en escena. Pantalones vaqueros, alzacuellos por supuesto, un cachirulo al cuello y unos cascos. Y 'Aleluya' empieza a sonar con las bases electrónica del mosén portugués.

El Padre Guilherme, durante su sesión en la Plaza del Pilar / Miguel Ángel Gracia

La plaza del Pilar empieza a bailar, bueno una parte de la plaza, algunos de los asistentes (imagino que curiosos ya desisten y se van), y poco a poco se va asentando el público que ha ido a participar de una sesión (me vendan lo que me vendan) muy bizarra, quizá una de las más bizarras de la historia de las Fiestas del Pilar (y mira que han pasado cosas).

Los infanticos del Pilar

Y, de repente, una canción muy conocida para los zaragozanos, el 'Bendita y alabada' (versionada incluso por Ixo Rai!) se adueña de la sesión con un guiño ya esperado (y anunciando) del Padre Guilherme a la ciudad. Entre una cruz minimalista proyectada en el escenario y alguna paloma reflejada volando, es 'Knockin’ on heaven’s doors' (en versión de Guns n’ Roses) la que empieza a sonar en versión techno en la plaza.

A partir de ahí, empieza una especie de competición en algunos grupos para tratar de adivinar de qué canción se tratan las siguientes que empiezan a formar parte de la sesión del artista del momento. «¿Es de Chimo Bayo?», suelta una joven. Y el Padre Guilherme levanta los brazos, señala al público como sueña que hará uno cuando sea artista de un escenario e interpela al público a que aplauda con éxito dispar.

Hasta 20.000 personas marca la cifra oficial que han estado (en algún momento) en la sesión del Padre Guilherme. Una cifra nada desdeñable si se pone en valía, aunque, como siempre sucede en actuaciones de este tipo y más cuando son al aire libre y de entrada gratuita, habría que preguntarse cuántos estaban por la música realmente. Lo que es un hecho es que la gente tiene ganas de Fiestas del Pilar y si la temperatura acompaña como este viernes seguro que serán multitudinarias.