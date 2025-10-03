El novillero aragonés El Mene abre la Feria del Pilar 2025

La Feria taurina del Pilar que comienza este sábado y que se desarrollará hasta el lunes 13 está compuesta por nueve corridas de toros, una corrida de rejones, dos novilladas con picadores y una sin caballos.

La empresa Zúñiga y toros, SL, adjudicataria de la explotación del coso afronta la última feria de su contrato. La presentación el pasado 4 de agosto consignaba una cartelería cuyas combinaciones poco tienen que ver con las que se van a ofrecer finalmente.

Una fatalidad sobrevenida ha determinado desencadenando una catarata de bajas irremediables por percances de distintos intervinientes: este sábado mismo, Pedro Luis sustituye a un Julio Norte herido muy grave en San Agustín del Guadalix; para el domingo, la empresa ha anunciado en su web a Pepe Moral (cinco actuaciones en 2025) como sustituto de Antonio Ferrera cuya baja es conocida desde el 17 de septiembre, día en que el pacense sufrió fractura del talón de Aquiles.

En esa corrida permanece anunciado Rafaelillo (Murcia, 1979) quien se daba como baja segura después de que un toro de José Escolar le produjera en Pamplona ocho costillas fracturadas y un neumotórax en una de las dos corridas de toros en que se ha vestido de torero esta temporada.

Mario Vilau entró el martes 7 por el aragonés Dani Artazos cuyo debut con caballos estaba previsto para ese día pero que resultó cogido a mediados de agosto en Málaga y en las últimas horas se ha conocido que el turolense Tomás González cubrirá el puesto de Joselito de Córdoba, también en dique seco con dos costillas rotas tras ser cogido el pasado 21 de septiembre.

Por otra parte, tras la más que relevante baja de Roca Rey (cortó la temporada por acúmulo de lesiones sin terminar de recuperar) el cartel queda con Talavante y Tristán Barroso entrando el triunfador de la feria del alños pasado que se habñía quedado fuera de inicio, Daniel Luque.

Sabida por todos aunque no confirmada por la empresa, la casi segura ausencia de José María Manzanares como padrino de alternativa de Cristiano Torres de manos de Morante (el alicantino ya emitió un comunicado cayéndose de la alternativa del también aragonés Aarón Palacio el pasado día 20 de septiembre en Nîmes).

Inalterados

Los carteles cuya composición inicial no ha sido afectada, además de la novillada sin picadores con los aragoneses David Sejas, Álvaro Alarcón y Miguel Remiro, son el mano a mano Sebastián Castella-Aarón Palacio (cuyo elenco ganadero ha sufrido desde su anuncio tres versiones distintas) y dos corridas de toros con Fernando Adrián, Borja Jiménez y Tomás Rufo y la del día del PIiar con el aragonés Alberto Álvarez, Román y Molina.

La corrida de rejones es un cartelazo con Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens.

Mientras, La Misericordia vivirá una feria paralela con los festejos populares. Con sueltas de vaquillas desde el 5 al 13; concursos de recortadores con anillas (día 5), recortes con toros (día 12), roscaderos (día 10), recortes con toros de fuego (día 11) y el concurso de emboladores y Especial Arriazu (día 12).