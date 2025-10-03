Estos han sido todos los pregoneros de las Fiestas del Pilar en Zaragoza
José Antonio Labordeta, Kase.O, Álvaro Arbeloa, Amaral o Teresa Perales han sido algunos de los personajes que han subido al balcón del Ayuntamiento de Zaragoza a dar el discurso previo a las fiestas
El Ayuntamiento de Zaragoza dio a conocer a principios de septiembre los pregoneros de estas Fiestas del Pilar 2025. En un guiño al buen momento del cine aragonés, Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz se subirán al balcón del ayuntamiento este sábado 4 de octubre para dar el pistoletazo oficial de salida a los festejos. Por lo tanto, los tres nombres ligados al mundo del cine cogerán el testigo de los cantantes Juanjo Bona y Naiara Moreno, pregoneros el pasado 2024.
La tradición del pregonero de las Fiestas del Pilar comenzó a finales de la década de los 70. Anteriormente el pregonero mayor, Ignacio Moreno, era el encargado de dar el pistoletazo de salida al éxtasis festivo desde el corazón de la ciudad cada sábado previo al día 12 de octubre. Desde entonces, este honor se ha repartido entre todos los sectores de la sociedad aragonesa: escritores, deportistas, cantantes, actores...
José Antonio Labordeta ha sido, por ahora, el único elegido dos veces (1979-2009) para dar el pregón de las Fiestas del Pilar, aunque solamente pudo dar el discurso desde el Ayuntamiento de Zaragoza en 2009. Aquí un listado completo de todos los pregoneros de los Pilares desde 1979.
- José Antonio Labordeta (1979)
- Ildefonso Manuel Gil (1980)
- Francisco Ynduraín (1981)
- Antonio Mingote (1982)
- Conchita Buñuel (1983)
- Antonio Saura (1984)
- Javier Moracho (1985)
- José Luis Borau (1986)
- Luis del Val (1987)
- Eduardo Foncillas (1988)
- Javier Tomeo (1989)
- Soledad Puértolas (1990)
- Pilar Lorengar (1991)
- Epi (1992)
- Fernando Escartín (1993)
- Víctor Fernández (1994)
- Arantxa Arguelles (1995)
- Imperio Argentina (1996)
- Raúl Gracia El Tato (1997)
- Paco Ortiz (1998)
- Andoni Cedrún (1999)
- Javier González Ferrari (2000)
- Bigas Luna (2001)
- Enrique Bunbury (2002)
- Carlos Pauner (2003)
- Javier Coronas (2004)
- César Láinez (2005)
- Amaral (2006)
- Lita Claver (2007)
- Guillermo Herrera (2008)
- José Antonio Labordeta (2009)
- Álvaro Arbeloa (2010)
- Plácido Díez (2011)
- Teresa Perales (2012)
- Jorge Asín y Marisol Aznar de Oregón TV (2013)
- Braulio Cantera (2014)
- Carmen París (2015)
- Luisa Gavasa (2016)
- Kase.O (2017)
- Ludmila Mercerón, Sagrario Saiz, Trinidad García, María Jesús Lázaro, María Jesús Lorente, Carolina García y Justina Iordachescu (2018)
- B vocal (2019)
- Cancelado por covid-19 (2020)
- Ander Herrera, pero cancelado por covid-19 (2021)
- Los joteros aragoneses Sara Caballero, José Miguel Pamplona, Sara Blanco y Diego de Pablo (2022)
- Casademont Zaragoza Femenino (2023)
- Juanjo Bona y Naiara Moreno (2024)
- Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz (2025)
