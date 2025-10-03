Estos han sido todos los pregoneros de las Fiestas del Pilar en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza dio a conocer a principios de septiembre los pregoneros de estas Fiestas del Pilar 2025. En un guiño al buen momento del cine aragonés, Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz se subirán al balcón del ayuntamiento este sábado 4 de octubre para dar el pistoletazo oficial de salida a los festejos. Por lo tanto, los tres nombres ligados al mundo del cine cogerán el testigo de los cantantes Juanjo Bona y Naiara Moreno, pregoneros el pasado 2024.

La tradición del pregonero de las Fiestas del Pilar comenzó a finales de la década de los 70. Anteriormente el pregonero mayor, Ignacio Moreno, era el encargado de dar el pistoletazo de salida al éxtasis festivo desde el corazón de la ciudad cada sábado previo al día 12 de octubre. Desde entonces, este honor se ha repartido entre todos los sectores de la sociedad aragonesa: escritores, deportistas, cantantes, actores...

Las jugadoras del Casademont Zaragoza fueron las últimas pregoneras de las Fiestas del Pilar / JAIME GALINDO

José Antonio Labordeta ha sido, por ahora, el único elegido dos veces (1979-2009) para dar el pregón de las Fiestas del Pilar, aunque solamente pudo dar el discurso desde el Ayuntamiento de Zaragoza en 2009. Aquí un listado completo de todos los pregoneros de los Pilares desde 1979.