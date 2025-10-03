Las Fiestas del Pilar llegan al hospital Infantil de Zaragoza con cabezudos y payasos: "Es un día distinto que se pasa mucho más rápido"

De unos tradicionales cabezudos al clásico león zaragocista y una animada pareja de payasos que los visita cada jueves. Los pequeños del hospital Infantil de Zaragoza han disfrutado este viernes de la clásica celebración que da el pistoletazo de salida a las Fiestas del Pilar. De la misma han formado parte voluntarios de distintas asociaciones, que los niños han acogido con la ilusión de vivir un día diferente. "Lo que más me gusta es la charanga", ha compartido ilusionada Valeria, una menor de 3 años, mientras hacía pompas de jabón desde su habitación.

En el pasillo, en una zona acomodada con sillas y mesas, Miguel veía pasar a unos animados payasos, voluntarios de la Policía Nacional y Local, de la Fundación Sesé o de los Bomberos de Zaragoza. "Me han dado una bolsita de lacasitos y pegatinas", ha apuntado el pequeño, que también celebraba haber recibido la visita de Andoni Cedrún, exjugador del Real Zaragoza. Momentos después, el embajador de la fundación Basket Zaragoza, Javier Justiz, se ha detenido a jugar una partida de ajedrez con el pequeño.

Justiz, veterano en esta tradicional fiesta del Infantil que se celebra desde los años 90 el viernes previo al pregón de las Fiestas del Pilar. "La experiencia cada año me sorprende más", ha señalado, y ha añadido que le "motiva muchísimo" ir a "sacar una sonrisa a los niños".

En la misma planta, en el otro lado del pasillo, esperaba sonriente Manuel, de 13 años. "Soy diabético", ha deslizado con una sonrisa cuando le han ofrecido una bolsa de lacasitos. Al pequeño cuenta que le habían aviso de que iban a acudir "policías y jugadores de baloncesto y de fútbol" a visitarlo, lo que anima un poco el cuerpo. Y es que, aunque puede salir por las tardes del hospital, no puede acudir a las ferias de Valdespartera, que ha reconocido que es lo que más le gusta de las Fiestas del Pilar.

"Es un día distinto que se pasa mucho más rápido", ha remarcado Susana, madre de Manuel, que ha explicado que están ya "casi al final del tratamiento" y que esta fiesta "saca de la rutina". Y es que las visitas de estos voluntarios, que también los había de la Asociación Española Contra el Cáncer, Aspanoa o la Fundación Ronald McDonald, entre otros, es algo que "ayuda a salir de la rutina", ha apuntado. "Ojalá más días", ha deseado.

Y así, entre payasos, cabezudos, leones, jugadores de baloncesto y fútbol, los pequeños del hospital Materno-Infantil de Zaragoza daban el pistoletazo de salida a unas Fiestas del Pilar de las que, han coincidido todos, tienen muchas ganas de disfrutar.