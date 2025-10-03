Guía rápida para vivir el Pilar si vienes de fuera de Zaragoza

Cualquier zaragozano conoce a la perfección los actos principales de las Fiestas del Pilar donde nunca fallan el Pregón, la Ofrenda de Flores, el Rosario de Cristal, la Ofrenda de Frutos o la traca final de fuegos artificiales a orillas del Ebro. Los conciertos en la plaza del Pilar, las vaquillas en la plaza de toros o las ferias son algunos de los planes que nunca fallan durante los casi diez días que van a durar los festejos de Zaragoza.

Las Fiestas del Pilar llaman la atención de cada vez más gente de toda España que se desplaza hasta la capital aragonesa para conocer más a fondo las costumbres y actividades que hacen las delicias de los zaragozanos. Hay muchos forasteros que tienen amigos o familiares en Zaragoza que se convierten en guías turísticos por unos días mientras que otros vienen a la aventura, cogen un hotel o apartamento y se van guiando incluso por instinto.

El calendario ha sido muy claro este 2025. Si vienes a las Fiestas del Pilar tienes que elegir uno de los dos fines de semana que van a ser los platos fuertes de los festejos. El primer fin de semana está marcado por el Pregón, fijado para el sábado 4 de octubre a las 21.00 horas. Un evento imperdible lleno de fiesta que comienza mucho antes con las peñas y charangas divirtiendo a todo el mundo en el paseo de la Independencia.

En imágenes | Así se está viviendo el pregón de las Fiestas del Pilar 2024 / JAIME GALINDO

El Pregón, que este año darán Javier Macipe, Paula Ortiz y Pilar Palomero, llena todos los años la plaza del Pilar y muchos asistentes se quedan después al concierto gratuito que dará Pablo López. Si te decides quedarte en el centro, podrás llenar el estómago en las Food Trucks, situadas a orillas del Ebro en el parque de San Pablo. La noche se alarga hasta la madrugada en los bares del Casco Histórico e incluso los más valientes se atreven a trasnochar y acuden a las vaquillas a las 8 de la mañana.

Protagonismo infantil

El domingo 5 será un día mucho más tranquilo con más protagonismo para los niños ya que se inaugura el espacio Río y Juego en la Expo. Otro plan obligatorio si vienes a Zaragoza en las Fiestas del Pilar es cogerte el tranvía y subir a Valdespartera para visitar el Recinto Ferial donde te podrás montar en las atracciones, ganar algún peluche en las tómbolas o beberte una cerveza en la Oktoberfest si todavía hay entradas disponibles.

Durante la semana, como los más pequeños de la casa tienen clase y los adultos que ir a trabajar, la agenda de actividades de las Fiestas del Pilar baja considerablemente por lo que si eres foráneo es mejor venir de cara al sábado 11 de octubre. Y es que la noche previa a la Ofrenda de Flores, Zaragoza multiplica su población con un gran ambiente nocturno con protagonismo para los conciertos de Los 40 Independance, Loquillo o Mikel Izal.

En imágenes | La Ofrenda de Frutos de Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El 12 de octubre es la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar con miles de zaragozanos vestidos con sus trajes regionales desde primera hora de la mañana. Es un domingo donde hay costumbre de haber muchas comidas familiares con los restaurantes completos desde hace semanas. Encontrar un lugar libre para comer es muy complicado por lo que también es la mejor hora para acudir al corazón de la ciudad a contemplar cómo va un manto de flores, que se mantendrá decorando los pies de la virgen durante aproximadamente 48 horas.

Al caer la Ofrenda de Flores en domingo, el festivo y final de fiestas se ha pasado al lunes 13 de octubre, un día muy cargado de actos emblemáticos y curiosos para los ojos foráneos. Un turista tiene que ver obligatoriamente la Ofrenda de Frutos por la mañana, comer de tapas por los bares del Tubo y esperar la salida del Rosario de Cristal, que este año cambia de recorrido. Para acabar la jornada, Zaragoza se despide de las fiestas con una preciosa traca de fuegos artificiales en un espectáculo que merece la pena conocer.

Recortadores / EL PERIÓDICO

Por último, si te gustan los eventos taurinos tienes que acudir a ver una corrida de toros en La Misericordia, por donde pasarán Talavante, Roca Rey o Morante de la Puebla. Otra cita con un gran ambiente en el coso taurino son los festejos populares como pueden ser los concursos de recortadores de toros.